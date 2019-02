Burn-Out im Hause Habsburg: Umjubelter "Karl V." in München

Wahrhaft "kosmische" Ausstattung

Der katalanische Regisseur Carlus Padrissa und seine Truppe machten aus "Karl V." einmal mehr ein opulentes Akrobaten-Schaustück, also das, was sie immer machen, nur diesmal passte es ganz wunderbar zum Stück. Der Kaiser ringt mit nichts weniger als seiner Weltanschauung, und deshalb ging die wahrhaft "kosmische" Ausstattung voll in Ordnung. Die Bühne war zentimeterhoch unter Wasser gesetzt, drumherum standen bewegliche Spiegelwände, was beeindruckende Reflexionen ergab. In der Mitte, an einer kreisenden Scheibe hängend, turnten die obligatorischen Statisten in der Luft - bildeten aus ihren Leibern mal eine Weltkugel, mal eine Spirale, mal andere geometrische Formen. Feuersäulen flammen auf, Tizians Gemälde vom "Jüngsten Gericht" prangt im Hintergrund, ganz so, wie Krenek es in seinen Regie-Anweisungen ausdrücklich vorsah.