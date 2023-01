Burgtheater will von Schauspieler Teichtmeister Schadenersatz

Bisher war Florian Teichtmeister (43) einer der erfolgreichsten Schauspieler Österreich. Zuletzt war er als Kaiser Franz-Joseph in der Sisi-Verfilmung "Corsage" zu sehen, eine Produktion, die als österreichischer Kandidat in der Vorauswahl für den Auslands-Oscar ist.

"Schaden für das Burgtheater ist immens"

Nach dem Bekanntwerden der Vorwürfe dürfte seine Karriere allerdings vorbei sein. Der Österreicher wird beschuldigt, 58.000 Dateien mit kinderpornografischem Material besessen zu haben. Im Februar muss er deshalb vor Gericht. Sein Anwalt teilte bereits mit, dass sich Teichtmeister schuldig bekennen werde und mit den Ermittlern kooperiere.

Der Fall könnte für Teichtmeister jedoch auch schwerwiegende finanzielle Konsequenzen haben. Laut Berichten der dpa will nämlich auch das Wiener Burgtheater, dessen Ensemblemitglied er war, den Schauspieler verklagen. "Der Schaden für das Burgtheater ist immens", begründete der kaufmännische Direktor Robert Beutler am Freitag die Entscheidung.

Umbesetzungen und Absetzungen sind notwenig

Schon die zweite Konsequenz, die man an der "Burg" zieht. Wegen der Vorwürfe wurde Teichtmeister vor einer Woche entlassen. Nach seinem Abgang müssen vier Stücke, in denen er mitspielte, umbesetzt oder abgesetzt werden. "Der Schaden ist diesbezüglich aktuell noch nicht zu beziffern, wird aber sicherlich einzuklagen sein", so Beutler weiter.

Auch Marie Kreutzer, Regisseurin von "Corsage", äußerte sich: "Ich bin traurig und wütend, dass ein feministischer Film, an dem mehr als 300 Menschen aus ganz Europa jahrelang gearbeitet haben, durch die grauenvollen Handlungen einer Person so beschmutzt und beschädigt wird", sagte die Filmemacherin. Teichtmeister hätte gegenüber den Produzenten des Films und gegenüber dem Burgtheater Gerüchte über die Vorwürfe stets glaubhaft abgestritten, betonten beide Seiten.

Mit Material von dpa.