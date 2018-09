Burgtheater-Schauspieler Ignaz Kirchner gestorben

Ursprünglich arbeitete der 1946 in Wuppertal geborene und als Hanns-Peter Kirchner-Wierichs geborene Kirchner als Buchhändler, bevor er eine Schauspielschule besuchte und ab 1970 noch als Student erste Rollen übernahm. In zwei Inszenierungen von Wilfried Minks konnte er sich an der Freien Volksbühne in Berlin beweisen, bevor ihn Claus Peymann 1974 an das Schauspielhaus Stuttgart holte. Dort blieb er vier Jahre. Auf die Frage, ob er sich im Alter nicht mitunter langweile, sagte Kirchner der "Welt": "Nein, niemals! Ich kann noch wie ein Kind sein. Kostüme anprobieren, mich schminken, etwas ausprobieren. Spielen! Das ist doch Luxus."

Ihn reizte die Arbeit mit jungen Regisseuren

In Bremen brillierte er unter der Regie von Jürgen Gosch als Shakespeares "Hamlet", war dann ab 1982 einige Jahre Ensemble-Mitglied an den Münchner Kammerspielen und lernte hier George Tabori kennen, mit dem ihn eine langjährige Freundschaft verband. Ab 1987 war er unter dem Intendanten Claus Peymann am Wiener Burgtheater tätig, wo er zuletzt bei der Premiere Mitte November letzten Jahres in der Regie von Jette Steckel als Gerbermeister Morten Kiil in Ibsens "Volksfeind" zu sehen war. Im Nachruf des Burgtheater heißt es: "Er arbeitete aber nicht nur mit bekannten Regisseuren und Regisseurinnen auf großen Bühnen, ihn reizte auch immer wieder die Arbeit mit jungen Regisseuren für die kleineren Spielräume wie das Kasino und Vestibül. Für diese oder das Blaue Foyer gestaltete er auch seine viel beachteten literarischen Soloprogramme, wie 'Der Spaziergang' von Robert Walser, die Thomas Bernhard-Lesung 'Komik ist immer ernst, bis der Komiker sich umbringt', Wilhelm Reichs 'Rede an den kleinen Mann', 'Robert Walser in Fortsetzungen', Musils 'Der Mann ohne Eigenschaften' oder Fernando Pessoas 'Buch der Unruhe'."

"An der Grenze zur Verrücktheit"

Karin Bergmann vom Burgtheater schrieb: "In seiner von Haide Tenner aufgezeichneten Biographie 'Immer an der Grenze der Verrücktheit' meinte Ignaz Kirchner, besser könne man ihn nicht beschreiben, und Gert Voss schenkte ihm den ersten Teil dieses Satzes zu jeder Premiere. Im Gegenzug unterschrieb Kirchner seine Briefe und Postkarten mit 'Der verrückte Ignaz'. Doch was Ignaz Kirchner unter 'verrückt' zusammenfasste, waren jene Qualitäten, die ihn als Künstler und Menschen auszeichneten: unbestechlicher Individualismus, Unverwechselbarkeit ohne Prätention, Realitätssinn, für ihn logisch zwingend gepaart mit schwarzem Humor, seine intelligente Genauigkeit und unnachgiebige Verantwortung gegenüber der Literatur und nicht zuletzt sein diszipliniertes Arbeiten, das ihn zum gefragten Protagonisten ebenso wie zum unverzichtbaren Ensemblespieler machte."

Im Kino und Fernsehen

Zwischen 1992 und 1997 spielte Ignaz Kirchner auch am Deutschen Theater Berlin und am Thalia Theater Hamburg. Im Kino und Fernsehen war er in Filmen von Detlev Buck, Leander Haußmann, Michael Verhoeven, Peter Patzak, Julian Pölsler, Hermine Huntgeburth und Urs Egger zu sehen. Er war Träger der Kainz-Medaille, 2004 wurde ihm das Silberne Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien verliehen. Nach langer Krankheit ist er nach Angaben des Burgtheaters gestern verstorben.