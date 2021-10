Burgtheater-Chef über Österreich: "Es geht nur noch bergab"

Kušej sprach von einer "bedenkliche Entwicklung" und einer "Rückwärtsspirale" aus Zeiten, in denen noch mehr "Verlässlichkeit" gegolten habe: "Jetzt geht es seit Jahren wirklich nur noch bergab und das finde ich schon wirklich sehr beunruhigend." Aktuell widme sich das Burgtheater dem Thema "Lärm", auch wegen des Krachs, der in der Politik veranstaltet werde: "Was ich auch hart finde, ist das System der Korruption. In jeder Partei wird das jetzt den anderen untergejubelt. Ich weiß nicht, woher eine Strömung kommen soll, die uns da rausführt. Das sehe ich einfach nirgends."

"Wir sind Kunst mit eigenen Regeln"

Selbstkritisch räumte Kušej ein, es habe eine "gewisse Zeit" gedauert, bis er in seiner Funktion als wichtigster österreichischer Theaterchef angekommen sei: "Ich bin kein Anhänger des Theaters als bürgerlicher Moralanstalt. Ich kenne die Texte von Schiller dazu, damals war die Gesellschaft in einem anderen Zustand. Das war ein hehres Ideal, das nie erreicht wurde. Für mich ist politisches Theater kein Standardbegriff, aber wir stehen in einer Wechselbeziehung mit den Menschen, die hier leben. Wir sind Kunst, und die hat eigene Regeln."

Die Zurückhaltung beim Streamen von Aufführungen während des Lockdowns verteidigte Kušej mit dem Hinweis, das Abfilmen von Produktionen sei aus seiner Sicht so etwas wie das "Verscherbeln des Tafelsilbers": "Ich sehe darin eine Gefahr für unser Geschäft, für unsere Kunst." Angesprochen auf den Rückgang der Zuschauerzahlen, sprach er von einer Stabilisierung auf allerdings niedrigerem Niveau als vor der Pandemie. "Maria Stuart" allerdings sei "ausverkauft bis unters Dach".

Franzobel: "Wir haben den Homo corruptus"

Der österreichische Schriftsteller Franzobel ("Rechtswalzer") hatte am Montag im Gespräch mit der "Kulturzeit" auf 3Sat gesagt: "Wir haben zumindest eine gute Unterhaltung. Europa kann sich zurücklehnen und dieser Gratis-Operettenaufführung auf der Politbühne in Österreich mit einigem Genuss vielleicht zusehen. Ich glaube, dass es in der DNA der Österreicher sehr tief verwurzelt ist, dass mit Gemauschel und Freunderlwirtschaft sehr viel möglich ist. Wir haben den Homo corruptus in Österreich, so funktioniert das Land." Dass sich Nepotismus bis in die "Haarspitzen" der Führungselite erstrecke, sei zwar "neu": "Aber als Österreicher hat man nichts anderes erwartet." Die Lebensweise als solche habe auch "etwas Charmantes", sei in der hohen Politik aber "untragbar".

Die Österreicher verglichen ihre Politiker gern mit Heilsbringern: "Noch viel mehr liebt der Österreicher allerdings, diese messias-ähnlichen Politiker fallen zu sehen." Sebastian Kurz allerdings sei "auf halber Höhe hängen geblieben".

"Stundenlang übt er vor dem Spiegel"

Erst im September hatte der junge Wiener Autor Elias Hirschl mit seinem Roman "Salonfähig" Furore gemacht, weil das Buch als Satire auf Kurz ("Julius Varga") und dessen Fans gelesen wurde. Hirschl, der in der kulturWelt auf Bayern 2 zu Gast war, beschreibt das junge ÖVP-Milieu als wohlstandverwahrlost und ausschließlich am Lifestyle orientiert. Der Hanser-Verlag preist den Titel als "Austrian Psycho" an: "Stundenlang übt er vor dem Spiegel seinen Gang, sein Lächeln, seine Art zu sprechen. Julius Varga, der Parteichef, ist das ganz große Idol des namenlosen Erzählers." Der Rezensent der Hamburger "Zeit" urteilte: "Leider kann man nicht sagen, dass alles immer gut zu ertragen wäre."