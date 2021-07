Theater in Corona-Zeiten: Nachtwanderung durch den Stadtpark

Abiturientin Theresa Auer sitzt ruhig auf einem Stuhl, während die Maskenbildnerin ihr noch ein paar schwarze Striche ins weiße Gesicht gemalt. Die 19-Jährige aus Altötting ist eine von knapp 70 Kulturschaffenden, die ab heute Abend das Stück "Die 12 letzten Stunden der Menschheit" im Burghauser Stadtpark aufführen werden. Darunter viele Laien wie Theresa, aber auch erfahrene Schauspielerinnen und Schauspieler, Lichttechniker und Bühnenbildner. "Ich bin gespannt, wie die Zuschauer reagieren", sagt Theresa Auer, die bald das ungewöhnliche Stück zum ersten Mal vor Publikum spielen wird.

Als Detektiv durch den dunklen Stadtpark

Denn nicht nur der Ort für das Theaterstück ist besonders, sondern auch das Konzept. Die Macher, das "Theater für die Jugend" und die Alt-Neuöttinger-Theateramateure - haben elf Bühnen im öffentlichen Stadtpark aufgebaut. Die erste steht an der Messehalle. Von dort werden die Zuschauer in einer Art Nachtwanderung von Bühne zu Bühne und damit von Szene zu Szene geführt.

Dabei nehmen sie selbst eine Rolle in der Inszenierung ein: Die Theaterbesucher werden zum Detektiv Sam Harlow, der im Jahr 2042 die Welt vor dem Untergang retten soll.

Corona-konformes Theaterkonzept sorgt für ungewöhnliche Atmosphäre

Bereits im vergangenen Jahr war das "Theater für die Jugend" wegen Corona notgedrungen in den Stadtpark ausgewichen. "Das kam so gut an, dass wir das in diesem Jahr wieder versuchen", sagt Regisseur Mario Eick. Das Stationen-Theater biete viele Vorteile: So hätten die Schauspieler durch die kleinen Gruppen pro Szene auch unter den Corona-Maßnahmen proben können.

Wenige Tage vor Spielbeginn gab es die erste Probe mit allen und den ersten Bühnen im Stadtpark. "Das Reizvolle ist, dass wir hier im Park in der Nacht eine besondere Stimmung schaffen können - passend zu dem Stück, das sich am Film Noir orientiert", sagt Regisseur Mario Eick.

50 Vorstellungen an 10 Spieltagen

An jedem Spieltag gibt es fünf Vorstellungen, bei denen Zuschauergruppen mit maximal 25 Personen in 20-minütigem Abstand durch die Szenerie geführt werden. "Sollte es regnen, müssen wir natürlich das Stück absagen. Aber es gibt genug Ausweichtermine", sagt Regisseur Mario Eick.

Karten gibt es für 22 Euro (12 ermäßigt) im Vorverkauf bei der Burghauser Touristik und über das Bürgerhaus Burghausen. Gespielt werden soll an insgesamt zehn Abenden zwischen dem 10. und 25. Juli.