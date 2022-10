Bunte Inszenierung: Die Instagram-Pfarrerin aus Fürth

Ein Sonntag in der evangelischen Kirche Sankt Martin in Fürth: Heute ist Gottesdienst und die Taufe von Jonas, für Sabrina Kielon eine ihrer schönsten Aufgaben als Pfarrerin, wie sie sagt. Sie trägt einen Talar und benetzt das Kind mit dem Wasser aus dem Taufbecken: "Im Namen des Vaters und des Sohnes und des heiligen Geistes - Amen - der Herr sei mit euch." So kennt man eine Pfarrerinnen. Das klassische Bild von Kirche ist für viele aber auch ein bisschen verstaubt.

Instagram-Account "Mit Kaffee und Talar"

Pfarrerin Sabrina Kielon will das Image der Kirche aufpolieren. Sie ist nicht nur Theologin, sondern auch sogenannte Instagramerin. Nach dem Gottesdienst dreht sie noch schnell ein Reel, ein Video für ihren Instagram-Auftritt. Daraus wird später neuer Content für ihre Follower: "Hi ihr Lieben. Das Besondere ist heute, der Bayerische Rundfunk ist da, schaut mal eine Kamera ist auf mich gerichtet, und es gibt gleich ein Interview."

Ihr Instagram-Profil heißt "Mit Kaffee und Talar". Hier postet Sabrina Kielon Bilder aus ihrem Berufsalltag, zeigt, was sie in der Freizeit macht und schreibt über politische und religiöse Themen. Instagram mit seinen ästhetischen Fotos und Posts habe die Pfarrerin schon länger fasziniert und sie nutze es gerne privat, wie sie sagt. "Und dann habe ich irgendwann angefangen, Menschen zu erzählen, was ich beruflich mache", berichtet sie.