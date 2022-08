Bundesweiter Besuchermagnet: Luisenburg stellt Spitzenwert auf

Die Freilichtbühne Luisenburg hat mit "Pinocchio" in der Spielzeit 2020/21 so viele Zuschauer gezählt wie sonst kein anderes deutsches Theater mit einem Kinderstück. Das geht aus der aktuellen Werkstatistik des Deutschen Bühnenvereins hervor.

14.000 Zuschauer sehen "Pinocchio"

Wie der Verein auf Nachfrage des BR bestätigte, besuchten 13.823 Zuschauer die Vorstellungen des Familienmusicals "Pinocchio". Das Stück belege damit den ersten Platz in der Rubrik "Kinder- und Jugendstücke". Das Publikum habe das Stück geliebt, freute sich die Künstlerische Theaterleiterin, Birgit Simmler. "Es zeigt sich, dass wir mit unserem Angebot an Jung und Alt, für die ganze Familie, richtig liegen."

Insgesamt stehen die Luisenburg-Festspiele bei der Zahl der Zuschauer auf Platz 5 unter 427 deutschsprachigen Theatern in Deutschland, Österreich und der Schweiz, die dem Bühnenverein ihre Zahlen gemeldet haben, heißt es von den Festspielen Wunsiedel. Auch das Stück "Brandner Kaspar 2" sei laut Statistik überdurchschnittlich erfolgreich gewesen. Im gesamten deutschsprachigen Raum habe es die sechstmeisten Zuschauer in die Luisenburg gelockt, die im Juni in die aktuelle Saison gestartet ist.

Geringerer Besucherrückgang auf der Luisenburg

Zwar hätten auch die Luisenburg-Festspiele wegen der Corona-Pandemie einen Rückgang der Zuschauerzahlen verzeichnet, allerdings sei dieser sehr viel moderater ausgefallen als bei den meisten festen Häusern in Deutschland, so der Kaufmännische Theaterleiter der Festspiele, André Zaus. Den Zuschauern habe in der Pandemie eine Vorstellung unter freiem Himmel demnach eher zugesagt, als in geschlossenen Theatersälen.