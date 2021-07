Bundeswehr-Rabbiner besucht KZ-Gedenkstätte Dachau

Der erste Militärrabbiner in der Geschichte der Bundeswehr, Zsolt Balla, hat am Dienstag die KZ-Gedenkstätte Dachau besucht – mit einer Delegation israelischer und deutscher Soldaten. Aus Sicherheitsgründen für die israelischen Luftwaffenoffiziere durfte nur der Bayerische Rundfunk den Besuch mit einer Kamera begleiten und erst heute – zwei Tage später – darüber berichten.

Der Rabbiner ist der Seelsorger für die geschätzt 300 jüdischen Soldaten in der deutschen Truppe. Der gebürtige Ungar Zsolt Balla will aber auch Ansprechpartner für alle Soldaten sein, die Bundeswehr mit jüdischen Traditionen vertraut machen und sich gegen Antisemitismus in der Truppe einsetzen.

Militärrabbiner will sich gegen Antisemitismus in der Truppe einsetzen

"Die Tatsache, dass jetzt ein Rabbiner zur Verfügung steht, hat die Möglichkeit, die Tendenzen, Hass gegen Juden und Hass gegen Minderheiten innerhalb der Bundeswehr wenn nicht zu eliminieren, so doch zu isolieren", sagte Balla in Dachau. Und Anlässe wie dieser seien eine hervorragende Möglichkeit, ins Gespräch zu kommen.

Für die Bundeswehr ist die Berufung eines Militärrabbiners ein wichtiges Zeichen: Das Judentum gehört zu Deutschland und zur Bundeswehr.