Bundespräsident warnt vor "Missbrauch" der Nationalfarben

Wird die "Deutschland-Fahne" von Demonstranten "zweckentfremdet"? Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mahnte heute jedenfalls in Berlin, jemand, der "die parlamentarische Demokratie und die Menschenrechte" verachte, habe kein Recht, sich auf die historischen Farben der deutschen Demokratie-Bewegung zu berufen: "Wir dürfen nicht zulassen, dass sie von denen vereinnahmt und missbraucht werden, die neuen nationalistischen Hass entfachen wollen." Steinmeier äußerte sich in einer Rede zur Eröffnung des "Robert-Blum-Saals" in seinem Amtssitz im Schloss Bellevue in Berlin, in dem Kunst zur Demokratiegeschichte gezeigt werden soll.

Schicksalhafter 9. November

Namensgeber Robert Blum war an der gescheiterten Revolution von 1848 beteiligt und als Aufständischer in Wien erschossen worden, obwohl er als überzeugter Demokrat Abgeordneter des ersten deutschen Parlaments in der Frankfurter Paulskirche gewesen war. Tag der Hinrichtung war der 9. November 1848, ein Datum, das für die deutsche Geschichte später schicksalhaft werden sollte, weil am 9. November 1918 abermals eine Revolution ausgerufen wurde und die Monarchie stürzte. Ebenfalls an einem 9. November fanden überall in Deutschland 1938 antisemitische Pogrome statt, und die Mauer fiel 1989 bekanntlich ebenfalls an diesem Kalendertag. Bezugnehmend auf das Datum sagte Steinmeier: "Wir müssen noch mehr tun und auch neue Wege gehen, um die Erinnerung an die Abgründe der deutschen Geschichte wachzuhalten, an Diktatur und Krieg, vor allem an die Schoah, den millionenfachen Mord an den Juden Europas."