Bundespräsident gratuliert Ruth Maria Kubitschek zum 90.

Ruth Maria Kubitschek habe über Jahre ihr Publikum begeistert, heißt es in einem am Freitag veröffentlichten Schreiben von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier an die Schauspielerin. "Meine Gratulation gilt einer großartigen Schauspielerin", so Steinmeier: "Bis heute unvergessen sind Ihre Rollen als 'Spatzl' in Helmut Dietls Serie 'Monaco Franze' oder als Verlegerin in 'Kir Royal'. Ein ums andere Mal ist es Ihnen gelungen, eigenwilligen Charakteren und gebrochenen Seelen Gestalt zu geben."

Der Zauber ihrer Schauspielkunst

Im Namen des Publikums dankt Steinmeier Ruth Maria Kubitschek für den "Zauber" ihrer Schauspielkunst, für "melancholische und erheiternde Stunden" – und "für den vorausgenommenen Rückblick mitten im Erfolg." Kubitscheks besonderes "Gefühl für die Zerbrechlichkeit der Gegenwart und Ihre Begabung und Fähigkeit, dieses Gefühl auch zu zeigen", seien außergewöhnlich, so der Bundespräsident weiter. Mit ihrer Kunst habe die Schauspielerin das kulturelle Leben Deutschlands bereichert, heißt es am Ende des Gratulationsschreibens: "Dafür sage ich Ihnen heute meinen Dank."

Ruth Maria Kubitschek wurde 1931 im böhmischen Komotau geboren, wo ihr Vater ein Kohlebergwerk leitete. Am Ende des Zweiten Weltkriegs floh die Familie in die damalige sowjetische Besatzungszone und ließ sich in Köthen (Anhalt) nieder. Kubitschek entschied sich früh und gegen den Willen ihrer Eltern für die Schauspielerei und besuchte nach der Mittelschule die Hochschule für Theater und Musik in Halle sowie das Deutsche Theaterinstitut (Stanislawski-Institut) in Weimar. Sie wurde in der DDR eine viel beschäftige Theaterschauspielerin und stand für die DEFA vor der Kamera. Dennoch bleib sie nach einem Gastspiel in Celle 1959 in Westdeutschland. Und fasste auch dort schnell Fuß im Theater und im Fernsehen.