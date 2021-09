Bundesmusikwettbewerb "WESPE" beginnt in Regensburg

Am Freitag beginnt in Regensburg der große Musikwettbewerb "WESPE" - das bedeutet Wochenende der Sonderpreise. 150 Bundespreisträger des Wettbewerbs "Jugend musiziert" kommen dafür nach Regensburg in die Oberpfalz.

Regensburg: "Glänzende Gastgeberin"

Hier wollen die Preisträger in verschiedenen Kategorien um Preisgelder in Höhe von insgesamt 25.000 Euro spielen und sich musikalisch miteinander vor hochkarätigen Juries messen.

Ulrike Lehmann, Bundesvorsitzende von "Jugend musiziert", zeigt sich froh, dass der "Wespe" Wettbewerb in Regensburg ausgetragen werden kann, da die Stadt sich schon mehrfach als glänzende Gastgeberin für "Jugend musiziert" erwiesen habe.

Veranstaltungen wegen Corona nicht öffentlich

Der Wettbewerb stand dieses Jahr wegen Corona vor dem Aus. Die bayerischen Organisatoren des Wettbewerbs führten aber eine Befragung unter den angemeldeten Jugendlichen durch, ob diese ihn - wenn schon nicht in Präsenz - wenigstens per Videoeinsendungen durchführen wollten. Die Resonanz war laut Lehmann überwältigend, was dazu geführt hat, dass der Wettbewerb doch noch stattfinden kann. Nicht nur in Bayern, sondern aufgrund des Impulses aus dem Süden dann auch bundesweit.

Die Wespe beginnt heute und endet morgen Abend mit einem Preisträgerkonzert. Alle Veranstaltungen sind wegen Corona nicht öffentlich.