Bundesgerichtshof: Kunstwerk darf bei Umbau zerstört werden

Nach dem höchstrichterlichen Urteil können Immobilien-Eigentümer, die "Kunst am Bau" verändern oder beseitigen wollen, aufatmen. Der Bundesgerichtshof schrieb in seiner Pressemitteilung zur aktuellen Entscheidung: "Bei Werken der Baukunst oder mit Bauwerken unlösbar verbundenen Kunstwerken werden die Interessen des Eigentümers an einer anderweitigen Nutzung oder Bebauung des Grundstück oder Gebäudes den Interessen des Urhebers am Erhalt des Werks in der Regel vorgehen, sofern sich aus den Umständen des Einzelfalls nichts anderes ergibt."

Anlass war das sogenannte "Mannheimer Loch", eine Installationsarbeit der Künstlerin Nathalie Braun Barends. Das offiziell "HHole" genannte Werk bestand aus kreisrunden Öffnungen in den Decken über fünf Ebenen des "Athene"-Gebäude-Trakts der Kunsthalle. Bei einem Umbau wurden diese "Löcher" beseitigt.

Der BGH unterscheidet zwischen zweckfreier und angewandter Kunst

Wegen der grundsätzlichen Bedeutung dieses Vorfalls ging der Rechtsstreit bis vor den Karlsruher Bundesgerichtshof. Der ist der Meinung, dass Kunstwerke zwar nach dem Urheberrecht vor Vernichtung geschützt sind, allerdings gehe es um eine "umfassende Abwägung der Interessen des Urhebers und des Eigentümers": "Bei der Interessenabwägung ist auf Seiten des Urhebers zu berücksichtigen, ob es sich bei dem vernichteten Werk um das einzige Vervielfältigungsstück des Werks handelte, oder ob von dem Werk weitere Vervielfältigungsstücke existieren. Ferner ist zu berücksichtigen, welche Gestaltungshöhe das Werk aufweist und ob es ein Gegenstand der zweckfreien Kunst ist oder als angewandte Kunst einem Gebrauchszweck dient. Auf Seiten des Eigentümers können, wenn ein Bauwerk oder Kunst in oder an einem solchen betroffen ist, bautechnische Gründe oder das Interesse an einer Nutzungsänderung von Bedeutung sein."

Trotz der Entscheidung im Sinne der Mannheimer Kunsthalle muss das zuständige Oberlandesgericht Karlsruhe den Fall abermals verhandeln. Es geht um die Frage, ob der Künstlerin noch 66.000 Euro Honorar zustehen.

