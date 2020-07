Bund unterstützt Kinos mit 40 Millionen Euro

Der Bund unterstützt den Neustart der Kinos in der Corona-Krise mit 40 Millionen Euro. Mit dem Geld würden Umbaumaßnahmen gefördert, die die Gefahr einer Ansteckung beim Kinobesuch reduzieren, erklärte Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) in Berlin. Die maximale Förderhöhe pro Lichtspielhaus betrage 315.000 Euro. Ein Unternehmen, das mehrere Standorte betreibe, dürfe maximal 630.000 Euro beantragen, hieß es.

Mit dem nun aufgelegten "Zukunftsprogramm Kino II" würden auch die Kinos gefördert, die bislang durch das Raster gefallen seien, erklärte der Branchenverband HDF Kino, dem vor allem die mittleren und großen Häuser angehören. Die Mittel stammen aus dem Hilfspaket für die Kultur in Höhe von einer Milliarde Euro. Insgesamt sind dort für die Film- und Kinobranche 160 Millionen Euro vorgesehen.

Tykwer äußert sich zu "Babylon Berlin"-Dreh

Kulturstaatsministerin Grütters besuchte gemeinsam mit Regisseur Tom Tykwer das Moviemento-Kino in Berlin. Tykwer hält unter den jetzigen Corona-Einschränkungen Dreharbeiten für eine neue Staffel der Erfolgsserie "Babylon Berlin" für unmöglich. Wegen der aktuellen Hygiene-Abstandsregeln seien Produktionen wesentlich eingeschränkt, Filmdrehs allenfalls im Studio möglich, sagte Tykwer.

Einen Film zu drehen heiße, spontane Situationen auf dem Set herzustellen, "das Unkontrollierte in einer kontrollierten Situation zu finden", sagte Tykwer, der gerade an dem Drehbuch für die neue Staffel von "Babylon Berlin" arbeitet. Vor allem Schauspieler spürten die neue Unsicherheit. Auch die Kinos hätten mit dem Misstrauen des Publikums zu kämpfen, das sich nur zögerlich wieder in geschlossene Säle traue. Ein Teil der Zuschauer habe sich an die Streaming-Angebote gewöhnt – "für einen Zehner", wie Tykwer sagte. Diese Menschen müssten wieder ins Kino zurückgeholt werden.

Zusätzliche Hilfen für Kinos in Bayern

Mehr als 80 Kinos sind vom FilmFernsehFonds Bayern (FFF) für ihr Programm ausgezeichnet worden. Fördergelder in Höhe von 860.000 Euro wurden am Mittwoch in München an die Filmtheater verteilt. Spitzenprämien gingen an das Lichtspiel in Bamberg (25.000 Euro), das Casino Aschaffenburg (20.000 Euro) und das Stadtkino Trostberg (15.000 Euro). Die übrigen Betreiber bekamen je 10.000 Euro.

Das Geld soll einen Teil der finanziellen Einbußen abfedern, die die Kinos wegen der Corona-Beschränkungen erlitten haben. "Die Startphase nach der Corona-Schließung ist für die Kinos keine einfache Zeit. Umso wichtiger ist, dass sie gut aus dieser Krise herauskommen", sagte Digitalministerin Judith Gerlach (CSU).

2019 waren 60 Kinos mit insgesamt 415.000 Euro gefördert worden. Dieses Jahr wurde die Summe wegen der Coronakrise mehr als verdoppelt. Die Filmtheater mussten nicht nur wochenlange Schließungen verkraften. Obwohl sie inzwischen wieder öffnen dürfen, ist der Spielbetrieb oft noch nicht rentabel, da die Zahl der Zuschauer wegen der Hygiene- und Abstandsregeln begrenzt ist.

Mit Material aus den Agenturen dpa und epd