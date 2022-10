"Bunbury" am Theater an der Rott: Schrill, urkomisch und genial

Oscar Wildes "Bunbury" rechnet mit Oberflächlichkeit und bedeutungsloser Fassade ab. Der Welt zwischen dem Sein und Schein. Was ist man in einer Gesellschaft? Welche Stellung hat man oder was wird über einen gesagt, gedacht, geschrieben? Fragen, die selbst nach weit über einhundert Jahren nach wie vor aktuell sind. "Der erste Akt ist genial, der zweite schön, der dritte ungeheuer geistreich", so beschrieb Oscar Wilde einst selbst sein Stück.

Zum BR Podcast: Oscar Wilde - Liebling der Londoner Gesellschaft

Ab dem 15. Oktober stehen drei Ensemblemitglieder gemeinsam mit drei Schauspiel-Gästen für die Inszenierung von "Bunbury" in Eggenfelden am Theater an der Rott auf der Bühne.

Urkomische Kombination von Text, Kulisse, Kostüm und Musik

Der Stoff regt ohnehin zum Dauerschmunzeln an. Dazu kommt die Kulisse, mit einer Chaiselongue oder treffender, mit einer "Chaiseextralongue", denn sie reicht fast über die ganze Bühnenbreite. Sie bricht außerdem immer wieder zusammen, sobald sich jemand darauf stützt, denn auch für Slapstick ist noch Platz in der Inszenierung, ohne dass sie dadurch überladen wirkt.

Die schrillen Kostüme fügen sich symbiotisch ins Geschehen ein, wie etwa der Aufzug von Lady Bracknell. Sie trägt eine Mantel-Kleid-Hosen-Kombi, in grün gehalten. Am prägnantesten, ihre Elton-John-Glitzerbrille, um den Hals trägt sie ein Gangsterrapper konformes Gold-Gehänge und auf dem Kopf ein Hut mit ausladendem Blumenbouquet.

In einem Teil des Stücks trägt Algy darüber hinaus glänzende, güldene Boxershorts, dazu türkisfarbene Kniestrümpfe und die stilechte Schieberkappe braucht es aber auch noch. Der 48-Jährige Martin Dreiling spielt Algy. Dreiling sagt über die Rolle, das Besondere sei, "dass Algy ein Mensch ist, der eigentlich keine Grenzen und Regeln kennt und sich sehr viele Freiheiten herausnimmt im Leben, weil er es sich einfach leisten kann. Das macht schon Spaß, wenn man das mal machen darf." Der Schauspieler Martin Dreiling ist Dauergast am Theater an der Rott, er betreibt auch ein eigenes Theater in Oberösterreich.

Regisseurin Harder legt Fokus auf Identität und Diversität

Lady Bracknell wird von einem Mann gespielt, dem Schauspieler Martin Puhl. Die Regisseurin Doris Harder legt den Fokus bei der Inszenierung auf Identität und Diversität. Es geht um das Individuum in der Gesellschaft – völlig egal ob jung, alt, weiblich, männlich, divers.