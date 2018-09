Bully Herbigs Film "Ballon" zeigt die DDR als "wahre Hölle"

Disney hat den Stoff schon 1980 verfilmt

Thomas Kretschmann darf als Stasi-Oberstleutnant Seidel eine Art Christoph Waltz im Bully-Format geben: Er ist ein cleverer, zynischer und unerbittlicher Gegner, der fortan versucht, die Hersteller des Ballons zu ermitteln und dabei den Strelzyks immer näher kommt. Auch der Oberstleutnant hält nicht viel vom Arbeiter- und Bauernstaat. Aber er genießt die Macht ebenso wie die Menschenjagd, der er sich hier so widmet wie einst Tommy Lee Jones in „Auf der Flucht“. Erst im zweiten Teil des Films kommt die zweite Flucht-Familie Wetzel so richtig ins Spiel. David Kross als Günter Wetzel ist ein Meister an der Nähmaschine. Unzählige Stoffbahnen müssen heimlich gekauft und verarbeitet werden, bis der neue Ballon flugbereit ist. Bully Herbig versucht, die Spannung über immer wieder neue Hindernisse aufzubauen, die den Flüchtenden im Wege sind. Gerade hier - in der Darstellung der Opferbereitschaft der Protagonisten - wirkt der Film dann „amerikanisch“, funktioniert also in pathetischer Hollywood-Manier. Tatsächlich hatte die Disney-Company den Stoff 1980 schon einmal verfilmt. Günter Wetzel offenbart bald ein Problem, dass die ganze Gruppe zur Eile mahnt.

Empfang in der bayerischen Staatskanzlei

Immerhin stand - für einen deutschen Film - mit knapp 5 Millionen Euro ein sichtbar überdurchschnittliches Budget zur Verfügung. Aber die Story leidet nun mal unter ihrer permanenten Vorhersehbarkeit, denn alle wissen ja, wie die Geschichte ausgeht. Und die Figuren entwickeln zu wenig Ambivalenz, um überzeugend zu sein. Anders als der vergleichbare Film „Das Leben der anderen“ von Florian Henckel von Donnersmarck bleibt „Ballon“ immer an der Oberfläche. Ganz zum Schluss - es läuft schon der Abspann - sehen wir Fotografien der wirklichen Ereignisse. Darunter ist auch die eines Empfangs in der bayerischen Staatskanzlei, denn die Flucht endet ja erfolgreich in Oberfranken. Und da sehen wir die Stelzyks und die Wetzels in Gesellschaft vom damaligen Ministerpräsidenten Franz-Josef Strauß: Der Hölle entronnen, angekommen im Sehnsuchts-Paradies, wie Bully den Westen darstellt. Und in dem wir alle bis heute.