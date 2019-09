Bully Herbigs "Der Schuh des Manitu" 2020 als Musical in München

Künstlerisch war es ein großer, wirtschaftlich nur ein mäßiger Erfolg, als im Dezember 2008 in Berlin "Der Schuh des Manitu" in Berlin als Musical herauskam. Eineinhalb Jahre lief die Produktion im "Theater des Westens" und damit für die Verhältnisse der Branche vergleichsweise kurz. Es gab seitdem auch nur einen einzigen zaghaften Wiederbelebungsversuch in Tecklenburg (2013). Möglicherweise war Berlin der falsche Standort für den süddeutsch geprägten Humor, vielleicht spielte auch die vergleichsweise geringe Kaufkraft des Hauptstadt-Publikums eine Rolle, so die Vermutung des Rechteinhabers Stage Entertainment. Trotzdem oder gerade deswegen wagt das Deutsche Theater in München gemeinsam mit dem Landestheater Salzburg jetzt einen neuen Anlauf, übrigens pünktlich zur "Volljährigkeit" des Films, der vor 18 Jahren gestartet wurde. Im Dezember werden die Darsteller gesucht, nächsten Sommer geprobt, Mitte Oktober nächsten Jahres ist in München Premiere.

"Technik hat sich verändert"

Aber geht das überhaupt, einen derartigen Kino-Erfolg, der schon länger zurückliegt, zu aktualisieren, auch den Humor aufzupolieren? Filmproduzent und Hauptdarsteller Bully Herbig ist zuversichtlich: "Neuinszenierung! Da würden bei mir normalerweise die Alarmglocken losgehen, beim Thema Neuinszenierung. Aber damit ist am Ende ja nur gemeint - so habe ich das wenigstens verstanden, dass das ein Lernprozess ist. Das, was gut funktioniert, das übernimmst du. Da ist Zeit vergangen, es gibt neue Inspirationen, vielleicht auch Einflüsse, die jetzt gerade gesellschaftlich eine Rolle spielen, die lässt man ironisch oder parodistisch noch mit einfließen. Die Technik hat sich verändert. Ich sage nur 3D, ohne zuviel zu verraten. Mir ist nur wichtig, dass der Charme und die Temperatur vom Originalfilm in diesem Musical weiterleben." Das, was "gut sei und Spaß macht", komme "rein", so Herbig. Zum Beispiel habe er 2008 schon überlegt, Raumschiffe durchs Musical fliegen zu lassen - die kreativen Möglichkeiten seien vielfältig.