"Bully" Herbig: Würde "Schuh des Manitu" so nicht mehr drehen

"Die Comedy-Polizei ist so streng geworden", beklagte Michael "Bully" Herbig in der Radio-Bremen-Talkshow "3 nach 9". Er selbst würde seine legendäre Karl-May-Parodie "Der Schuh des Manitu" deshalb heute nicht mehr so drehen.