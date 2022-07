Büste von Max Planck in Walhalla eingezogen

In der Ruhmeshalle Walhalla in Donaustauf bei Regensburg ist am Freitagnachmittag die Büste von Max Planck, Begründer der Quantentheorie und Nobelpreisträger, enthüllt worden. "Max Planck ist und bleibt eine Ikone der Wissenschaft. Er ist Begründer der größten Entwicklungen wissenschaftlicher Art und eine überragende deutsche Forschungsfigur", sagte der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) beim Festakt vor der Enthüllung der Marmorbüste. Max Planck in die Walhalla zu bringen, sei längst überfällig gewesen.

Planck in der Walhalla "müde und konzentriert"

Markus Blume (CSU), Staatsminister für Wissenschaft und Kunst, würdigte die Walhalla in seiner Begrüßung vor der Enthüllung als "bayerische Hall of Fame", wo der größten Kinder Deutschlands gedacht werde. Nach der Enthüllung wurden Plancks Leben und seine wissenschaftliche Laufbahn nachgezeichnet, bevor Künstler Maximilian Wimmer die Büste erläuterte. Er habe einen "müden, konzentrierten und konstatierenden sowie neugierigen und abwesenden" Max Planck erschaffen wollen.

Verdiente Persönlichkeiten "teutscher Zunge"

Nach dem Willen seines Erbauers, des bayerischen Königs Ludwig I., sollen in der Walhalla verdiente Persönlichkeiten "teutscher Zunge" mit Gedenktafeln oder Marmorbildern geehrt werden. Max Planck (1858-1947) gilt als Mitbegründer der Quantenphysik. 1918 wurde er für seine Forschung mit dem Nobelpreis ausgezeichnet. Zahlreiche physikalische Gesetze und Konstanten sind nach dem Wissenschaftler benannt, beispielsweise das Planck'sche Wirkungsquantum oder das Planck'sche Strahlungsgesetz. Planck starb 1947 in Göttingen.

Alle drei bis fünf Jahre eine neue Büste

Max Planck ist die 132. Persönlichkeit, der in der Walhalla eine Büste gewidmet wurde. In jüngster Zeit waren in der Walhalla unter anderem Büsten von Heinrich Heine, dem Mathematiker Carl Friedrich Gauß und der NS-Widerstandskämpferin Sophie Scholl aufgestellt worden. Eine Marmorbüste der Künstlerin und Bildhauerin Käthe Kollwitz zog dort 2019 ein - als eine von bisher insgesamt 13 Frauen. Das Auswahlverfahren wird von der Akademie der bayerischen Wissenschaften begleitet, die Entscheidung über die Aufnahme liegt beim bayerischen Ministerrat. Nur alle drei bis fünf Jahre zieht eine neue Büste in die Ruhmeshalle ein.