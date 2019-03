Büste von Käthe Kollwitz kommt in die Walhalla bei Donaustauf

Die Büste der Bildhauerin Käthe Kollwitz kommt als nächste in die Walhalla bei Donaustauf im Landkreis Regensburg. Kunstminister Bernd Sibler (CSU) hat dies dem BR bestätigt. Die Büstenenthüllung soll am 29. Mai sein.

"Die inhaltliche Ausgestaltung macht das Wissenschaftsministerium, ich war an diesem Prozess an vorderster Front mit beteiligt. Für mich persönlich ist es auch ein wichtiges politisches Signal, dass man genau jemanden im Widerstandskampf gegen den Nationalsozialismus als gestandene Persönlichkeit jetzt so ehrt und auszeichnet. Ich denke, das passt in die Zeit, um deutlich zu machen, wo im Freistaat Bayern die Werte stehen." Wissenschaftsminister Bernd Sibler

Fachkommission für Büstenentscheidung

Wie Sibler sagte, gebe es eine dreistellige Vorschlagsliste von Persönlichkeiten , die in die Walhalla aufgenommen werden sollten. Mittlerweile herrsche schon ein Platzproblem vor. Deswegen müsse immer wieder entscheiden werden, welche Persönlichkeit ihren Platz mittels einer Büste in der Walhalla findet. Hierzu gebe es laut Sibler Fachleute, eine Fachkommission und Gremien, die zur Entscheidung hinzugezogen werden. "Formal fällt die Entscheidung im Kabinett. Letztlich läuft die Entscheidung konsensual, wenn die Entscheidung ins Kabinett kommt, gibt es selten Diskussionen", so Sibler.

Eine Frau setzt sich in der Kunstszene durch

Käthe Kollwitz gilt als eine der bekanntesten deutschen Künstlerinnen des 20. Jahrhunderts. Sie wurde im ostpreußischen Königsberg geboren und starb wenige Tage vor Ende des Zweiten Weltkriegs mit 77 Jahren in Moritzburg bei Dresden. Sie setzte sich trotz erheblicher Widerstände in der von Männern dominierten Kunstszene durch und machte sich zunächst einen Namen als Graphikerin, später als Bildhauerin.

Ihr Werk ist vom Expressionismus und vom Realismus beeinflusst. Kaiser Wilhelm II. verweigerte ihr eine Auszeichnung, zu der sie der Maler Max Liebermann vorgeschlagen hatte. Kollwitz' Darstellungen von Arbeitern, etwa ihre Illustrationen zum Stück "Die Weber" von Gerhart Hauptmann, galten während des Kaiserreichs als "Rinnsteinkunst", sie standen in krassem Gegensatz zur wilhelminischen Salonmalerei und zum Historismus.

Kollwitz bekanntestes Werk in Berlin ausgestellt

Sie engagierte sich mit ihren Arbeiten für die Abschaffung des Abtreibungsparagraphen 218, für die Rechte von Frauen und gegen jede Form von Gewalt. Während der Nazi-Zeit galten ihre Arbeiten als "Entartete Kunst". Gemeinsam mit ihrem Mann Karl, einem Arzt, hatte sie zwei Söhne, von denen der jüngere mit 18 Jahren zu Beginn des 1. Weltkriegs in Flandern fiel.

Kollwitz bekanntestes Werk entstand 1937 bis 1939. Es trägt den Titel "Pietá". Es wurde vom Bildhauer Harald Haacke auf 1,60 Meter vergrößert und heißt jetzt "Mutter mit totem Sohn". Die Plastik ist der Mittelpunkt der zentralen Gedenkstätte der Bundesrepublik Deutschland für die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft in der Neuen Wache an der Straße Unter den Linden in Berlin. Das Werk wurde 1993 auf Initiative des damaligen Bundeskanzlers Helmut Kohl aufgestellt.