Bühnenunfall überschattet "Walküre" bei Bayreuther Festspielen

Zunächst reagierte das Publikum mit Lachern: Es schien zu komisch, dass sich Göttervater Wotan (Tomasz Konieczny) im zweiten Aufzug der "Walküre" gravitätisch auf einen Lounge-Chair setzte und damit prompt nach hinten umfiel, noch dazu, wo es sich um einen Stilikone handelte: Die berühmte und hochpreisige Sitzgelegenheit von Charles & Ray Eames, die in den Lobbys von Anwaltskanzleien und Großbanken zu finden ist. Die Lehne war abgefallen. Wie sich nach der zweiten Pause herausstellte, hatte sich Konnieczny bei dem Sturz mit dem Sessel so verletzt, dass er nicht weitersingen konnte. Er wurde durch Cover Michael Kupfer-Radetzky ersetzt, der eigentlich als Gunther in der "Götterdämmerung" auftreten soll.

Während die Sänger durchweg bejubelt wurden, auch und gerade der spontan eingesprungene Kupfer-Radetzky, gab es für die Inszenierung von Valentin Schwarz viel Ablehnung. Sein Konzept scheint immer weniger aufzugehen.

