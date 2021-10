Tour-Starts und Premieren in Gefahr: Branche fehlen Techniker

Der hauseigene Techniker ist erkrankt, eine Ersatzperson war nicht aufzutreiben, die Premiere musste daher erst mal um eine Woche verschoben werden. So erging es kürzlich einem Münchner Theater, und das scheint erst der Anfang einer absehbaren Personalkrise zu sein. Der Markt für Licht- und Ton-Experten, für Einlassdienste und Bühnenarbeiter ist leergefegt, es sind ähnlich schwer Leute zu finden wie in der Gastronomie. Bernd Strieder vom Verband Popkultur in Bayern im Gespräch mit dem BR: "Ja, wir haben auch die ähnliche Erfahrung gemacht im Kontakt mit unseren Veranstaltern, dass die teils massive Probleme haben, ihre Techniker wieder zurückzuholen, weil die mittlerweile in andere Berufe gewechselt sind und natürlich Bedenken haben, wieder zurückzukehren, weil die Planungssicherheit noch nicht gegeben ist."

"Zustand der Branche ist katastrophal"

Konzertagenturen wie "München Musik", die zum Beispiel die neue Isarphilharmonie anmieten, haben nach eigenen Angaben derzeit noch kein Problem mit der Personalknappheit: In den kommunalen Konzertsälen gibt es fest angestellte und dauerhaft engagierte Mitarbeiter, die sich um Licht, Ton und Einlass kümmern. Doch der Bayreuther Großveranstalter Dieter Semmelmann, der Stars wie Roland Kaiser und Helene Fischer betreut, äußerte kürzlich in der "Musikwoche": "Ich fühle mich für unsere Künstler, die Musiker und Darsteller, unsere Crews und all die Leute, die letztlich unser Geschäft bewegen, mitverantwortlich. Ohne sie stirbt unsere Branche, und ihr aktueller Zustand ist katastrophal."

Drei von zwanzig Crew-Mitglieder wollten wieder auf Tour

Bernd Strieder weiß auch von durchaus erfolgreichen Musikern zu berichten, die während der Pandemie in angestammte Berufe abgewandert sind: "Also, ich kenne zum Beispiel eine Band, da ist der eine wieder in seinen ursprünglichen Job als Architekt zurückgegangen und der andere als Ingenieur, was die beiden gelernt hatten, bevor sie sich selbständig gemacht haben. Wir hatten auch Kontakt zu The BossHoss, die im August einen Haufen Auftritte unter Pandemie-Bedingungen gehabt hätten. Die haben normalerweise eine Travel-Party, also eine Crew, von bis zu zwanzig Personen. Das erste Mal, als sie angerufen haben, geschaut haben, ob die Leute Zeit haben, da waren drei dazu bereit mitzufahren, die anderen waren anderweitig beschäftigt oder unterwegs."

Präsident Jens Michow vom Bundesverband der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft (BDKV) antwortet auf die Frage des BR, ob es einen echten Personalengpass gebe, mit einer Gegenfrage: "Würden Sie in einer Branche arbeiten, die seit zwanzig Monaten nicht arbeiten kann? Vor allem als Selbstständiger, der von Aufträgen abhängig ist, die seit eineinhalb Jahren nicht mehr erteilt werden? Daher ist es so, dass ganz, ganz viele Experten, Veranstaltungsdienstleister, in andere Branchen abgewandert sind, die werden uns bitter fehlen."