Bühnen- und Musikverbände: Jeden zweiten Sitzplatz besetzen

Die große Sause fällt erst mal aus: Das Konzert "Give Live a Chance", das für den 4. September in der Düsseldorfer Fußballarena geplant war, wurde auf einen noch unbestimmten Termin im Spätherbst verschoben. Es waren dafür nach Angaben von Veranstalter Marek Lieberberg bereits rund 7.000 Karten verkauft worden, mit etwa doppelt so vielen Zuschauern war gerechnet worden. Doch "Bedenken der Landesregierung" hätten dazu geführt, dass sich "gegensätzliche Positionen" kurzfristig "nicht überbrücken" ließen, so Lieberberg, so dass das Event zunächst abgesagt wurde. Es waren so prominente Künstlerinnen und Künstler wie Bryan Adams, Sarah Connor und Michael Mittermeier erwartet worden.

"Strukturelle Schieflage der deutschen Konzertlandschaft"

Unterdessen drängen die Lobby-Verbände der Live-Veranstalter auf mehr Flexibilität bei den Sitzplatz-Beschränkungen. Benedikt Stampa, der Sprecher der Deutschen Konzerthauskonferenz teilte mit, zwar hätten "Gesundheit und Sicherheit der Zuschauer und Künstler" allerhöchste Priorität, doch es gebe gleichwohl Anlass zur Kritik: "Es ist schwer zu vermitteln, dass in einem Konzerthaus in NRW zum Beispiel 1.000 Plätze belegt werden können, während in Bayern die Theater und Konzerthäuser – unabhängig von der Platzkapazität – nur maximal 200 Besucher einlassen dürfen und in Baden-Württemberg bis maximal 500 Besuchern Einlass gewährt wird. Diese Ungleichbehandlung führt zu einer strukturellen Schieflage innerhalb der deutschen Konzertlandschaft und ist wirtschaftlich wie künstlerisch höchst problematisch."