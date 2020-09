Bühnen-Essay: "Erste Staffel. 20 Jahre großer Bruder"

Da steht er also auf der Theaterbühne, der Container. Ein schmuckloser weißer Klotz mit vielen Fenstern an der Vorderseite, durch die man aus dem Zuschauerraum ins Innere blicken kann. Mehr oder weniger gut. Das meiste von dem, was im Container passiert, sieht man eigentlich – na klar – über einen großen Bildschirm. Die Langeweile, die Streits, die alltagsphilosophischen Debatten von John, Andrea, Jürgen, Sabrina, Jona und Alex, sie sind ein audiovisuelles Produkt. Auch hier im Theater.

Big Brother als Bühnen-Essay

Manche Dialoge sind original, Reenactments der Fernsehshow, andere sind dazugedichtet. Der Autor und Regisseur Boris Nikitin hat die erste Staffel von Big Brother umgearbeitet zu einer Art Essay über Selbstdarstellung, Wettbewerb und Wahrheit. Er findet, wir sollten uns gerade jetzt mit den Anfängen des Reality-TV auseinandersetzen, weil mit Big Brother vor 20 Jahren etwas angefangen und sich bis heute weiterentwickelt habe und in dem wir mittendrin steckten: "Das ist diese neue Welt der Reality, der inszenierten Realität, eine Realität, in der von Menschen ganz wesentlich verlangt wird, dass sie sichtbar sind und diese Sichtbarkeit als ihre Konkurrenzmasse preisgeben. Und das ist etwas, was wir heute sehen natürlich in Social Media, in dieser ganzen Casting-Gesellschaft und das ist etwas, was vor 20 Jahren mit dem Einzug dieser Menschen in den Container begonnen hat."

Nicht nur Vorformen von Castingshows und Influencertum sehen wir, wenn wir mit unseren Augen von heute Big Brother, die erste Staffel, anschauen, meint Boris Nikitin. Nein, wir sehen angeblich auch den Nährboden für einen Populismus des 21. Jahrhunderts.