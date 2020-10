Büchner-Preis für Erb: "Man hätte auch so an mich denken können"

Berlin, Schwedenstraße, durch drei Tore und den begrünten Hof, zum Rückgebäude hinten links, und da steht sie auch schon in der Tür: "Ich kenne Sie nicht, aber ich werde Sie kennenlernen." Elke Erb. Klein, grauer Pagenkopf, Metallbrille unterm Pony, noch immer mit Witz und Humor, Ecken und Kanten. Gar nicht einfach, ihr zum Büchner-Preis zu gratulieren: "Was denken Sie, wie viele Leute das jetzt machen, die ich vor 30 Jahren mal gesehen habe. Ich wundere mich, man hätte auch so an mich denken können."

Eine Altbauwohnung in Wedding

Seit 1999, als ihre Wohnung in Prenzlauer Berg unbezahlbar wurde, lebt Elke Erb im bunten Wedding, zwischen den Angeboten türkischer Hochzeitstorten, Shishas und Fahrschule. "Diese Villenviertel, die sind ja so was von langweilig, und hier kommst du und siehst viele Leute", so Erb. Eine Altbauwohnung voller Bücher, Kunstbände, Manuskripte, Tagebücher, dazwischen Merkzettel, seit das Gedächtnis porös wird. Vor 25 Jahren schon schrieb sie im Gedicht, wie das ist, wenn Mottenfraß das Gedächtnis befällt, jetzt, mit 82, wird das wahr.

Aber das Dichten bleibt. Jeden Tag. Und was macht eigentlich ein gelungenes Gedicht aus? "Dass es echt ist, es muss echt sein. Das kommt von alleine, du kannst nicht die Absicht haben, ein Gedicht zu schreiben. Das geht nicht. Außerdem schreibe ich die meisten im Bett."

Verse, verankert im Alltag, fortgetragen von Gedanken

Das Ich ist die Quelle, Textleben – Lebenstext. "Was sich beim Schreiben neu aus dir herauswagt, kannst du das Ich nennen", schreibt Elke Erb und verbindet Erfahrung, Wahrnehmung und Philosophie, Sprachwitz und Reflexion. Ob ein "Gänsesommer" oder "Das Flachland vor Leipzig", ein Esel in Bulgarien oder eine Maus in der Berliner Kastanienallee, die Stasi oder der Garten im sorbischen Sommerdomizil Wuischke, ihre Verse ankern im Alltag und werden dann fortgetragen von Gedanken.

"Und zwar von allein", wie Erb betont. "Ich befehle ihnen nicht, verlange nichts von ihnen, das ist wahrscheinlich auch die Freiheit, die die Produkte macht. Dass sie ihre Poesie wie im legendären Band "Kastanienallee" kommentiert, dass sie im Schreiben den Schreibprozess sichtbar macht und dabei ganz unprätentiös bleibt, fasziniert auch jüngere Lyrikerinnen und Lyriker. Steffen Popp und Monika Rinck haben jetzt eine Auswahl ihrer Gedichte bei Suhrkamp herausgegeben, "Das ist hier der Fall", der erste Band in Gesamtdeutschland, nachdem Urs Engeler das Werk seit Jahren in der Schweiz betreut.

"Eine ziemliche Autonomie habe ich offenbar", sagt Erb. Und die führt – mit Lust am Experiment – bis zur graphischen Gestaltung, wie bei Konkreter Poesie. Eigentlich sei sie nicht besonders begabt, nur Sprachgefühl, das habe sie, auch als Übersetzerin von Ikonen wie Marina Zwetajewa und Anna Achmatova. Reisen durfte sie als DDR-Bürgerin nicht, ihr Russisch ist ein Schriftliches. Vokabeln lernte sie beim Abwasch. "Ich habe mit der Syntax des Deutschen genug Theater veranstaltet, und jetzt tanze ich ihr auf der Nase herum."

Passionierte Einzelgängerin, selten allein

Elke Erb aus der Eifel, die 1949, als 12-jährige in die DDR, nach Halle kam, weil der Vater dort das bessere Deutschland erhofft. Wie sie selbst, später, als Lektorin und Autorin. Sie sei eine Einzelgängerin, sagt sie, und war doch meist umgeben von Poeten und Dichterinnen: von Adolf Endler, ihrem Partner, von Sarah und Rainer Kirsch, Volker Braun und anderen Mitgliedern der Sächsischen Dichterschule; von der damals jungen Szene am Prenzlauer Berg und Sascha Anderson, der sich später als Spitzel erwies; von Bürgerrechtlern und der Friedensbewegung, womit sie zum Zielobjekt der Stasi wurde. Politisch? Na klar. Aber vor allem eigenwillig und von subversivem Humor. Elke Erb eben.

Ich wache auf / und finde einen Zettel, auf dem steht: / Ist mir doch egalIch lese immer morgens / 'der knallblaue Bach' / (mit am Rand/ den Vergissmeinnicht).Und: mein Pferd ist im Stall. / Es ist nicht der Sinn eines Pferdes, sich zu zeigen. Alle Federpracht trägt der Pfau auf dem Rücken. / Er weiß von nichts. Ich geh Blumen pflücken. / Das ist hier der Fall. Aus: Das ist hier der Fall