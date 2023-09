Bücherretter gesucht: 6.000 historische Bände über Rothenburg

Der Verein Alt-Rothenburg startet am Sonntag den nach eigener Darstellung größten Bücherverkauf in der Geschichte des Vereins. Da bisher kein dauerhafter Lagerraum für eine Sammlung von über 6.000 historischen Büchern und Dokumenten gefunden werden konnte, will der Verein nun neue Besitzerinnen und Besitzer finden.

Bücher mit historischen Fotos

Die Bücher wurden vom Verein gesammelt, darunter auch viele Doktor- und Masterarbeiten. Die meisten Werke beziehen sich inhaltlich auf Rothenburg ob der Tauber und die Umgebung. In vielen Büchern sind außerdem historische Fotos zu finden. Viele Jahrzehnte lang hatten diese Werke im Stadtarchiv gelagert, zum Teil in den ehemaligen Gefängniszellen. Doch dort müssen sie nun raus, und der Verein selbst hat keinen alternativen Lagerplatz.

Überraschung für Bücherretter

Interessierte können beim Stöbern so manchen Schatz finden – so wie Jochen Ehnes, der das Projekt "Bücherrettung" beim Verein Alt-Rothenburg leitet. Bei der Durchsicht der 350 Umzugskartons entdeckte er seine ganz persönliche Überraschung: Eine Arbeit, die sich mit dem Wiederaufbau Rothenburgs nach dem Zweiten Weltkrieg beschäftigte. "Da war tatsächlich das Foto von dem Haus meines Opas drin, das in dem Rahmen 1945 zerstört worden ist", erzählt Ehnes. Bis dahin habe er nicht gewusst, wie das Haus einmal aussah. "Das macht natürlich was mit einem."

Beim Sortieren haben die Vereinsmitglieder außerdem sogenannte "Klischees" gefunden, kleine Metallplatten mit eingravierten Gesichtern, Vorläufer der modernen Fotografie.

Lagerraum weiterhin gesucht

Vor Kurzem, so erzählt Jochen Ehnes, habe die Stadtverwaltung für die ehemaligen Gefängniszellen im sogenannten Büttelhaus Eigenbedarf angemeldet. Da der Verein auf die Schnelle keinen geeigneten Lagerraum finden konnte, will er nun durch den Verkauf am Sonntag, dem "Tag des offenen Denkmals", den Buchbestand dezimieren und die Bücher an Interessierte abgeben.

"Bei dem, was dann übrigbleibt, müssen wir tatsächlich noch schauen, was wir damit machen", meint Jochen Ehnes. "Wir hoffen auf den ein oder anderen, der einen Keller frei hat oder einen anderen ebenerdigen Lagerplatz." Auf keinen Fall wolle man die Bücher wegschmeißen, da sei man sich beim Verein einig. Sie seien ein Schatz, der die Geschichte der Stadt bewahre.

Verein Alt-Rothenburg wird 125 Jahre alt

Der Bücherverkauf findet am Sonntag von 10 bis 18 Uhr in der alten Sporthalle in der Erlbacher Straße in Rothenburg ob der Tauber statt. Dort lagern die Bücher und Dokumente, sortiert nach Jahren.

Der Verein Alt-Rothenburg setzt sich für den Erhalt der historischen Rothenburger Altstadt ein und feiert in diesem Jahr 125-jähriges Jubiläum.