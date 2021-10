Bücherbubble-Beef: Streit um E-Book-Nutzung in Bibliotheken

"Zwangslizensierung" ist das Stichwort, unter dem seit dem Wochenende die deutsche Buchbranche zum Arbeitskampf rüstet. Verlage und der Buchhandel, aber auch mehr als 200 Autorinnen und Autoren - darunter Namen wie Juli Zeh, Sven Regener oder Frank Schätzing – kritisieren politische Pläne zur Änderung der E-Book-Verfügbarkeit in Bibliotheken.

Heißdiskutiert: Eine Gesetzesinitiative des Bundesrats

Konkret geht es um einen Vorschlag des Bundesrats. Verlage sollen künftig verpflichtet werden, ihre Bücher ab dem Tag des Erscheinens auch in elektronischer Form für den Verleih in Bibliotheken zu lizensieren. Darauf spielt die Rede von "Zwangslizensierung" an. Bislang gilt diese rechtliche Verpflichtung lediglich für gedruckte Bücher.

Existenzsorgen der Buchbranche

Die Befürchtungen der Buchbranche liegen auf der Hand. Da der Buchhandel einen Großteil seines Geschäfts mit Neuerscheinungen macht, könnte sich deren erhöhte Verfügbarkeit in Bibliotheken empfindlich auf den Umsatz auswirken. "Heute sind wir in Sorge, dass die Politik unsere Arbeitsgrundlage aufs Spiel setzt – durch Bestrebungen, mit dem Zugang zu Literatur zugleich digitale Ausleihe zu Niedrigpreisen zu erzwingen." So heißt es im Statement der Initiative "Fair lesen". Hinzu kommt die Gefahr von Raubkopien, die bei digitalen Produkten sowieso erhöht sei.

Bibliotheksverband widerspricht der Initiative "Fair lesen"

Die Bibliotheken wehren sich gegen diese Vorwürfe. Andreas Degkwitz, Vorsitzender des deutschen Bibliotheksverbands und Leiter der Bibliothek der Berliner Humboldt-Universität, widersprach im Deutschlandfunk ausdrücklich der Darstellung der "Fair lesen"-Initiative. Insbesondere der Behauptung, wonach E-Book-Lizenzen quasi gratis verteilt würden. Tatsächlich lägen die Lizenzen, die Verlage an Bibliotheken verkauften, deutlich über dem Preis, den einzelne Kundinnen und Kunden im Handel für Bücher bezahlten. Nach der Gesetzesinitiative des Bundesrats würden außerdem auch für E-Books nur Einzellizenzen vergeben. Auch in digitaler Form stünden Neuerscheinungen also nur begrenzt zur Ausleihe zur Verfügung.

Twitterdebatte kocht

Noch vehementer wird die Debatte derzeit auf Twitter geführt. Unter dem Hashtag #wirbibliotheken wird dort gegen "Fair lesen" Stimmung gemacht. Mitunter auch polemisch. Katrin Schuster von der Münchner Stadtbibliothek warf der Initiative etwa vor, "mit Fakenews die Abschaffung von Bibliotheken" zu fordern - ein Tweet, dem Hanser-Verleger Jo Lendle prompt widersprach und den er als "peinliches Statement" quittierte.

Was sagt die Ampel?

So hochgekocht die Stimmung momentan ist, so unklar ist es, wie es mit der Gesetzesinitiative weitergeht. Wie eine mögliche Ampelkoalition die ganze Sache sieht, ist nämlich noch offen. Und solange werden beide Parteien wohl die Gelegenheit nutzen, für die ihrige zu kämpfen.