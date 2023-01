Bücher vorzeitig verkauft: Riesenwirbel um Harrys Memoiren

Eigentlich sollen alle wohl gehüteten "Geheimnisse" bis zum 10. Januar gewahrt bleiben, dem Tag, an dem Prinz Harrys Memoirenband weltweit erscheint, in Deutschland unter dem Titel "Reserve", auf Englisch als "Spare", in der spanischen Fassung mit dem Untertitel "En la sombra" (Im Schatten). Doch alle neugierigen Royal-Fans dürfen sich jetzt vorzeitig über jede Menge Schlagzeilen freuen: Einerseits liegt dem britischen "Guardian" ein Exemplar vor, andererseits besitzen einige spanische Buchkäufer bereits den mutmaßlichen Bestseller, weil sich einige Buchhändler nicht an die Sperrfrist hielten.

"Wahrscheinlich liegt der Fehler an dem ganzen Durcheinander am Dreikönigstag, mit extra an Weihnachten eingestellten Mitarbeitern, dem vollen Lager und dem intensiven Bücher-Umsatz", begründete die spanische Tochtergesellschaft des Großverlags Penguin Random House das Versehen gegenüber der Tageszeitung "El Pais". Eigentlich sei auf den vorab ausgelieferten Paketen sehr deutlich der Hinweis angebracht worden, kein Exemplar vor dem genannten Stichtag auszulegen, so die Verantwortlichen, doch die Warnung scheinen einige geschäftstüchtige Buchhandlungen in den Wind geschlagen zu haben. Kunden seien glücklich gewesen über das willkommene "Last-Minute-Geschenk".

Gerüchte um Kokain und Taliban

Zu den stolzen Vorablesern von "Reserve" zählt auch Graham Keeley, ein Journalist des britischen Boulevardblatts "Daily Mail", der sein Exemplar bei "La Casa del Libro" (Haus des Buches) in Barcelona für 21,90 Euro erworben haben will. Selbstverständlich twitterte er umgehend über sein "Schnäppchen". Auch das Konkurrenzblatt "The Sun" brüstete sich mit Infos aus erster Hand. Buchhändler in Madrid beeilten sich, bereits in den Verkauf gelegte Exemplare wieder ins Lager zurückzubefördern.

Klar, dass die "Daily Mail" gleich dutzendweise Artikel über "Reserve" veröffentlichte, von "Schlammschlacht" spricht und einem "versteinerten Gesicht" bei König Charles III. Die Queen, so das Blatt, wäre über Harrys Geständnisse zu Lebzeiten "niedergeschmettert" gewesen.

Harry: Bis zur Krönung "kann noch viel passieren"

Der "Guardian" hatte bereits am 4. Januar unter Berufung auf die Memoiren darauf verwiesen, dass Prinz Harry über die bekannte Netflix-Doku hinaus weitere "Munition" im Magazin habe, was eine "Versöhnung" unter den Royals nicht sehr wahrscheinlich mache. So soll von einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen Harry und seinem Bruder William wegen Meghan die Rede sein, außerdem von Kokain-Missbrauch und 25 von Harry persönlich getöteten Taliban-Kämpfern in Afghanistan. Ob Harry an der Krönung seines Vaters Charles III. im Mai teilnimmt, soll er selbst in einem Interview, das am Sonntagabend in England ausgestrahlt wird, noch offen lassen: Bis dahin könne noch "viel passieren".

An Reaktionen auf die vorzeitig bekannt gewordenen Passagen herrscht kein Mangel: Für seine angeblichen Einlassungen aus dem Afghanistan-Krieg wurde Harry bereits von britischen Militärs getadelt, wonach Soldaten sich nicht mit getöteten Feinden brüsteten. Auch die Anekdote, wonach Harry seinen Vater "bekniet" haben will, nicht die jetzige "Queen Consort" (Königin-Gemahlin) Camilla zu heiraten, dürfte noch für erhebliches Aufsehen sorgen, ebenso wie die kolportierte Behauptung, William habe sich der Medienkritik an Meghan angeschlossen und sie "schwierig" und "ungehobelt" genannt.

"William" trendet ganz vorn

Dem Verlag Penguin Random House dürfte der Wirbel um die gebrochene Sperrfrist nicht ganz ungelegen kommen, trägt er doch zu kostenloser PR bei, wie sie keine Marketing-Abteilung finanzieren könnte. Auch bei anderen weltweit sehnlich erwarteten Mega-Bestsellern wie einigen Harry-Potter-Bänden hatten es Fans geschafft, sich auf mehr oder weniger legalen Wegen vorzeitig Exemplare zu sichern und damit im Netz anzugeben. In den sozialen Netzwerken wie Twitter trendete Harry einstweilen zumindest in England zwar ganz vorn, aber der Hashtag "William" belegte die Spitze, was die royale Rangfolge wahrt.