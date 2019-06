In Deutschland kaufen wieder mehr Menschen Bücher. Insgesamt 29,9 Millionen Menschen ab zehn Jahren erwarben im Jahr 2018 mindestens ein Buch, heißt es im Jahresbericht des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, der am Donnerstag in Frankfurt vorgestellt wurde. Das sind 300.000 Kunden mehr als im Vorjahr. Damit ist zum ersten Mal seit 2012 die Zahl der BuchkäuferInnen wieder angestiegen. Alexander Skipis, Hauptgeschäftsführer des Börsenvereins, sprach von einem "Wendepunkt in der Buchbranche".

Besonders erfreulich für den Buchhandel: Die größten Zuwächse an BuchkäuferInnen gab es demnach in den Altersgruppen, in denen in den vergangenen Jahren die meisten KäuferInnen verloren gegangen waren. So stieg die Zahl der KäuferInnen bei den 20- bis 29-Jährigen um 15,2 Prozent, bei den 30- bis 39-Jährigen um 15,8 Prozent.

Sachbücher werden beliebter

Zudem werden Sachbücher immer beliebter. Mit 5,5 Prozent verzeichnen sie den stärksten Umsatzzuwachs bei den unterschiedlichen Genres. Insgesamt lag ihr Anteil bei etwa zehn Prozent des Gesamtumsatzes. Auch bei Kinder- und Jugendbüchern gab es einen leichten Anstieg (plus 3,2 Prozent).

Weiter zugenommen haben auch die Verkäufe bei E-Books (plus 12,7 Prozent). "Das zeigt, dass sich das E-Book im Publikumsmarkt als weitere Darreichungsform etabliert und noch Steigerungspotenzial hat", sagte Matthias Heinrich, Schatzmeister des Börsenvereins.

Trotz der gestiegenen Verkaufszahlen hat sich der Gesamtumsatz im Jahr 2018 kaum verändert. Mit 9,13 Milliarden Euro lag er etwa auf demselben Niveau wie im Vorjahr. Woran das liegt? Zwar kaufen mehr Menschen Bücher, sie greifen dabei aber offenbar auch eher zu günstigen Exemplaren, wie zum Beispiel E-Books.

Trend zum Onlinehandel

Dem Bericht zufolge setzt sich auch 2018 der Trend der vergangenen Jahre fort: Die Menschen kaufen häufiger Bücher im Internet, in den Filialen werden es dagegen weniger. Neben dem digitalen Wandel machen auch steigende Mieten und die Entwicklung der Innenstädte dem stationären Buchhandel zu schaffen, erklärt Heinrich Riethmüller, Vorsteher des Börsenvereins.

Gleichzeitig betonte der Börsenverein die Bedeutung des Buches für die Meinungsfreiheit und Debattenkultur. "Verlage und Buchhandlungen leisten einen wichtigen Beitrag zur Förderung der Freiheit des Wortes und zum gesellschaftlichen Meinungsbildungsprozess", sagte Skipis. Gerade der Buchhandel vor Ort könne wichtige gesellschaftliche Debatten anregen und fördern.