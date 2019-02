Bücher-Show im BR: "Gottschalk liest?" startet im März

"Zum Lesen haben die meisten heute eine App – ich habe zumindest drei Semester Germanistik", witzelte Thomas Gottschalk noch im Januar mit Blick auf seine neue Sendung "Gottschalk liest?" im BR. Wie sehr ihm das dabei helfen wird, Literatur an ein breites Fernsehpublikum zu bringen, wird sich am 19. März um 22 Uhr zeigen. Dann startet die Sendung im BR Fernsehen.

Kuttner und von Schirach als erste Gäste

Gäste in der ersten Sendung sind die Autoren Vea Kaiser, Sarah Kuttner, Martin Mosebach und Ferdinand von Schirach. Gottschalk wird mit ihnen über ihre Neuerscheinungen und andere Kulturthemen sprechen. Die Sendung dauert 45 Minuten und soll künftig vier Mal im Jahr stattfinden, immer an einem anderen Ort in Bayern. Die erste Sendung im März wird in Augsburg aufgezeichnet. Karten zur Show werden demnächst verlost.

Neugierde für das Lesen wecken

Ziel der Sendung ist es laut BR-Fernsehdirektor Dr. Reinhard Scolik, einem breiten Publikum die Freude am Lesen nahezubringen: "Wir wollen zeigen, dass Lesen Spaß macht und Neugierde weckt, und damit die Literatur fördern."

Die Idee zum Format stammt von Gottschalk selbst. Dass er eine Leidenschaft für Literatur hat, ist nicht neu. Bis vor kurzem besaß er in seinem Haus im US-Bundesstaat Kalifornien angeblich eine von dem Dichter Rainer Maria Rilke handschriftlich verfasste Version des Gedichts "Der Panther". Leider sei sie im vergangenen Jahr den Waldbränden zum Opfer gefallen.

Original Rilke-Gedicht bei Feuer verbrannt

"Katzenklos sind gerettet, mein Rilke ist verbrannt", berichtete der Moderator. 2017 hatte Gottschalk einen Gastauftritt im "Literarischen Quartett", um über Peter Handke zu sprechen. Im selben Jahr startete der Moderator eine neue Classic-Rock-Radioshow auf Bayern 1.