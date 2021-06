Budenzauber im Zirkus Feinripp: Rasantes "Rheingold" in Berlin

So ideensprühend, wie er und sein Team nun mal sind, wurde es keine Minute langweilig. Immer wieder überraschende oder verblüffende Momente: Etwa, wenn Wotan vorzeitig beschließt, den umkämpften Ring des Nibelungen einfach wieder in den Rhein zu werfen - das wäre ein Happy End nach zwei Stunden, und der Rest von Wagners tragischem Vierteiler hätte sich erledigt. Gut, dass die Partitur auf der Bühne zur Hand ist, nur wegen ihr machen alle Beteiligten offenbar weiter, und an einer Stelle muss sogar Richard Wagner persönlich eingreifen, um das Gesamtprojekt vor einem schnellen, versöhnlichen Schluss zu retten.

Damit macht Herheim deutlich: Diese Geschichte, die könnte jederzeit ganz anders ausgehen, sie ist keineswegs zwangsläufig, wie alles im Leben. Hier ist ein Theatermacher durch und durch am Werk, aber was Herheim, der 2022 das Theater an der Wien übernehmen wird, jenseits von der opulenten Ausstattung und zahlreichen Gags am "Rheingold" interessiert hat, blieb leider völlig unklar. Heerscharen von Statisten müssen Koffer schleppen und eine geschlagene Stunde in Feinripp-Unterwäsche herumstehen, zwischendurch auch mal von Liebe träumen, das macht viel Durcheinander, viel Tempo, aber wenig Sinn, was schon in München bei einer ähnlich vielköpfigen und überladenen "Ring"-Inszenierung von Andreas Kriegenburg augenfällig war. Und weil die "Walküre", der zweite Teil des "Rings", an der Deutschen Oper Berlin ja schon Premiere hatte, wurde deutlich: Diese Art üppige, bildstarke Trickserei mit Wimmelbildern trägt inhaltlich nicht sehr weit.