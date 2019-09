Hype um Margaret Atwoods neuen Roman "Die Zeuginnen"

Sonst sind es Fußballereignisse, bedeutende Rockkonzerte, Opern-Inszenierungen, Theaterpremieren, die live in Kinosäle gestreamt werden. Jetzt hat es erstmals eine Literatin mit einer Lesung geschafft: Um Margaret Atwood und ihren neuen Roman "Die Zeuginnen" ist vorab ein echter Hype entstanden. In 1.300 Kinosäle weltweit wurde die Buchpremiere in London übertragen.

Der Grund: Aus Atwoods bereits 1985 erschienen Roman "Der Report der Magd" wurde 2017 eine sehr erfolgreiche Fernsehserie. Die erste Staffel gewann acht Emmy Awards, den wichtigsten Fernsehpreis der Vereinigten Staaten. Derzeit wird in den USA und in Europa schon die dritte Staffel der Serie ausgestrahlt, eine vierte Staffel soll demnächst produziert werden.

"Die Zeuginnen" ist die lang erwartete Fortschreibung von Atwoods Bestseller, der zur Serie wurde. Deren Produzenten haben bereits angekündigt, dass Motive des neuen Romans auch in die Serie einfließen sollen.

Eine Literaturveranstaltung für den Kinosaal

Die Buchvorstellung von "Die Zeuginnen" war so geschickt inszeniert, dass sie auch für ein Kinopublikum ausgezeichnet funktionierte. Zu Beginn wurden bisher unveröffentlichte Ausschnitte eines Dokumentarfilms über die kanadische Autorin eingespielt. Danach wechselten sich Lesung und ein Gespräch von Margaret Atwood mit der bekannten britischen Fernsehjournalistin Samira Ahmed ab. Da es in "Die Zeuginnen" drei Erzählstränge mit drei Protagonistinnen gibt, lasen vor einer eigens aufgebauten Theaterkulisse drei Schauspielerinnen, unter ihnen auch die aus der Fernsehserie bekannte Ann Dowd.

Und im Gespräch wurden dann, ebenfalls vor Theaterkulisse, die politischen Dimensionen des neuen Romans ausgeleuchtet. Der ist zwar, genau wie sein Vorgänger, im Genre Science Fiction angesiedelt. Aber alles, was erzählt wird, beruht auf wahren Begebenheiten, beteuert Atwood im Interview: "Die Leute fragen mich oft, woher ich diese bizarren, perversen Phantasien nehme, die in meinen Büchern auftauchen. Aber das sind keine Phantasien – all das haben Menschen irgendwann im Lauf der Geschichte schon mal getan!“