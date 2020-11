Fünf Kinderbuch-Tipps zum Bundesweiten Vorlesetag

Für Naturliebhaber: "Ronja Räubertochter" von Astrid Lindgren

Mit einem Donnerknall ist sie auf die Welt gekommen, temperamentvoll und naturverbunden geht es weiter durch die Kindheit: Astrid Lindgrens 1982 geborene "Ronja Räubertochter" gehört bis heute zu den beliebtesten Figuren der Kinderbuchliteratur. Ihre Kindheit unter Räubern auf der Mattisburg ist geprägt von Natur, in all ihrer Schönheit aber auch von unliebsamen Graugnomen und Wilddruden bevölkert. Angst kommt trotzdem nicht auf, im Gegenteil: Ronja und ihr Freund Birk meistern das Leben in der Wildnis so gut, dass das Buch zu Anleitung zum Spielen ohne Spielzeug werden kann.

Auch sonst hat die Lektüre einiges zu bieten: Eine Tochter, die ihrem Vater moralisch überlegen ist (sie will auf ganz keinen Fall später mal andere Leute ausrauben.) Eltern, die auch Gefühle haben und bei Weitem nicht immer alles richtig machen. Völlig unaufgeregt und wie nebenbei werden hier de ganz großen Themen des menschlichen Zusammenlebens angerissen, Loslassen und Abnabelung, Freundschaft, Loyalität, erste Liebe. Und was das angeht, ist völlig klar: Die beiden stellen sich deutlich cleverer an als Romeo und Julia …

Ein Buch für Kinder ab 6 Jahren, das man aber noch jahrelang vorlesen kann.

"Ronja Räubertochter" von Astrid Lindgren ist in der Übersetzung von Anna-Liese Kornitzky im Oetinger Verlag erschienen.