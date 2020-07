Buchtipp - Joshua Groß "Flexen in Miami"

Er gilt als einer der jungen wilden Hoffnungsträger im literarischen Deutschland – Joshua Groß ist mehrfach mit Preisen ausgezeichnet worden und bei Nürnberg aufgewachsen.

Neue Heimat – alte Heimat

Und auch seinen letzten Roman "Flexen in Miami" hat er noch in der Frankenmetropole geschrieben – jetzt lebt er allerdings in Braunschweig, kommt aber immer wieder gerne zurück - inzwischen mit Freundin und Hund. "Ich habe einen immer milder werdenden Bezug zu Nürnberg. Mit jedem Mal, wenn ich zurückkomme, merke ich, dass ich das hier sehr schön finde und dass ich mich auch sehr wohl fühle und die ganzen Kämpfe, die ich mit der Stadt ausgefochten habe, sind jetzt gerade nicht mehr so wichtig", meint der Träger des Anna Seghers-Preises.

Der Roman "Flexen in Miami"

Ein Waschsalon ganz in der Nähe seiner damaligen Wohnung ersetzte die fehlende Waschmaschine, der darin installierte Flipperautomat bietet eine willkommene Abwechslung zum Schreiben und hat wohl auch die eine oder andere Inspiration zum Roman "Flexen in Miami" geliefert. "Miami verbindet man ja mit so einer Retroästhetik, mit einer 80er Jahre Ästhetik und das hat der Flipper natürlich auch", erzählt der Autor. In Miami selbst sei er nie gewesen, meint Groß. Der Ort sei einfach ein Spielfeld für ihn gewesen, den er genutzt habe, um ein Buch zu schreiben.

Der 31-Jährige will für sein gesellschaftspolitisches Denken beim Schreiben Bilder finden. Aber durch die Digitalisierung sei es in der realen Welt gerade ziemlich anstrengend, das Leben zu nehmen, wie es ist, denn ihm macht die derzeitige innenpolitische, geopolitische und auch weltpolitische Lage Angst.

Gesellschaftskritik, Liebesgeschichte und Zukunftsvision - das alles hat Joshua Groß in seinen Roman gepackt.