Buchtipp: "Gewittergäste" von Dirk von Petersdorff

Der deutsche Literaturwissenschaftler und Schriftsteller Dirk von Petersdorff ist in vielen literarischen Gattungen zu Hause: Er veröffentlicht Romane, Essays und Lyrik. Jetzt ist beim C.H. Beck Verlag das neueste Buch des Schriftstellers, der an der Universität Jena lehrt, erschienen. Es trägt den Titel "Gewittergäste" und thematisiert die gegenseitigen Vorurteile und die Konflikte zwischen Ost- und Westdeutschen, die in unserem Alltag immer wieder vorkommen.

Aggressive Stimmung zwischen Gästen und Gastgebern

Ein Abend im Sommer, den ganzen Tag über schon ist die Luft über der Siedlung am Rand einer Stadt in Ostdeutschland gewittrig aufgeladen. Jenny und Friedrich, die vor über zehn Jahren aus dem Westen hierhergezogen sind, haben Gäste: Rolf und Beate aus Brandenburg, dazu eine Jugendfreundin von Friedrich, Tine. Und damit die Symmetrie gewahrt bleibt, deckt Jenny einfach noch einen sechsten Platz am Tisch ein. Dass dieser tatsächlich später noch einen Nutzer findet, kann sie nicht wissen. Was sie jedoch weiß oder zumindest ahnt, ist die latent aggressive Atmosphäre zwischen Gästen und Gastgebern, die analog zu den sich auftürmenden Gewitterwolken immer aufgeladener wird.

Der Anlass zum neuesten Buch von Dirk von Petersdorff "Gewittergäste" war tatsächlich ein Abendessen, wie es im Zentrum der Novelle steht:

"Wir hatten Bekannte eingeladen, es ging um Ost-West-Themen, und es begann noch friedlich und schaukelte sich dann weiter hoch, wie man es so kennt, und irgendwann eskalierte das regelrecht. Wir haben dann gesagt, wir müssen das Gespräch jetzt abbrechen, sonst muss eine Partie das Haus verlassen, oder wir können uns danach nie wieder in die Augen sehen, weil wir so unentschuldbare Dinge gesagt haben. Von diesem Abend habe ich dann später meinem Lektor erzählt, der darauf sagte: Das klingt nach einer Geschichte". Dirk von Petersdorff

Der in Kiel geborene von Petersdorff lebt seit beinahe 15 Jahren mit seiner Familie in Jena und erlebt die kleinen und größeren Konflikte zwischen Ost- und Westdeutschen in seinem Alltag immer wieder. Konflikte, wie sie auch am Tisch von Jenny und Friedrich im Gespräch mit ihren Gästen immer wieder aufflammen: Die gegenseitigen Vorurteile, das Misstrauen, der wiederkehrende Versuch, die eigene Vergangenheit zu rechtfertigen. Rolf aus Brandenburg ist schon zu Beginn des Abends im Angriffsmodus, Friedrichs Freundin Tine aus Düsseldorf findet immer mehr Gefallen an der Provokation und während Rolfs Frau Beate die Diskussion wie ein Tennismatch betrachtet, gießt Jenny durch beständiges Auffüllen der Weingläser mehr und mehr Öl ins Feuer.

Die Novelle und ihre "unerhörte Begebenheit"

Dirk von Petersdorff erzählt sein literarisches Kammerspiel als Novelle, auf gerade mal 124 Seiten. Eine Novelle ist eine Erzählung, die länger als eine Kurzgeschichte, aber kürzer als ein Roman ist. Das wesentliche Merkmal dieser literarischen Form ist laut Goethe, dass sie "eine sich ereignete unerhörte Begebenheit" enthält. Dirk von Petersdorff erklärt, warum er sich für diese literarische Form entschieden hat: "Die Gattung der Novelle ist tatsächlich eine sehr sehr alte Gattung. Ich finde es gerade interessant, diese alte Gattung auszuprobieren und zu sehen: Lässt sich damit etwas Spannungsreiches in der Gegenwart ausdrücken?"

"Das Besondere an der Novelle ist diese Kürze und Bündigkeit, das reizt mich sehr, so ein gedrängtes, konzentriertes Erzählen, und dass im Zentrum etwas stehen soll - früher nannte man das unerhörte Begebenheit - also etwas Besonderes, ein Ereignis, wo einem der Mund offen steht und man denkt: Was passiert hier eigentlich gerade?" Dirk von Petersdorff

Die unerhörte Begebenheit taucht hier gleich zweifach auf, in Gestalt von nicht erwarteten Gästen. Einer der beiden ist ein ehemaliger Sowjetsoldat, und diese Figur gibt der Geschichte jetzt eine Wendung, mit der selbst der Autor zur Zeit der Arbeit am Manuskript nicht rechnen konnte: "Ich habe diese Novelle Anfang des Jahres beendet, am 24. Februar hat dann der Krieg begonnen, Russland hat die Ukraine überfallen, und natürlich kann man auch diesen Krieg, in gewisser Weise, als eine Ausweitung des Ost-West-Konfliktes, als Ost-West-Konflikt in einer ganz neuen, nämlich militärischen Dimension ansehen, dass es auch da um den Kampf von Systemen geht. Insofern kann man keineswegs sicher sein, dass uns diese Auseinandersetzungen nicht noch sehr lange begleiten werden", so Dirk von Petersdorff.

"Gewittergäste" ist im C.H. Beck Verlag erschienen und kostet 20 Euro.