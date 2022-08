Buchtipp: "Die Nacht unterm Schnee" von Ralf Rothmann

Ralf Rothmann ist eine der großen Stimmen der zeitgenössischen deutschen Literatur. Er wurde vielfach für seine Erzählkunst ausgezeichnet. Nach den erfolgreichen Romanen "Im Frühling sterben" und "Der Gott jenes Sommers" beendet der in Schleswig geborene Autor mit "Die Nacht unterm Schnee" seine Trilogie über die Traumata des Zweiten Weltkriegs und über die deutsche Nachkriegszeit. Im Mittelpunkt der erneut familienbiografisch geprägten Geschichte steht das 16-jährige Landarbeiterkind Elisabeth, das am Ende des Zweiten Weltkriegs von Soldaten vergewaltigt wird und aus dem zerbombten Danzig flieht.

Die Parallelen zu den Eltern sind offensichtlich

Die Protagonisten von Ralf Rothmanns neuem Roman "Die Nacht unterm Schnee" - Walter, Luisa, Elisabeth – sind alte Bekannte. Walter war die Hauptfigur von "Im Frühling sterben", Luisa von "Der Gott jenes Sommers", Elisabeth kommt in beiden vor. Für den Leser ist das aber unerheblich: Er muss die ersten Teile der Trilogie nicht kennen, um von der Wucht des letzten erfasst zu werden. Es ist sogar reizvoll, sie von hinten aufzurollen. Zuerst die Menschen kennenzulernen, die Elisabeth, Walter und Luisa in den 1950er und 1960er Jahren sind. Das ist die Zeit, in der der 1953 geborene Ralf Rothmann selbst sie kennenlernte – zumindest Elisabeth und Walter. Es sind seine Eltern. Er hat ihre Namen nicht verändert, die Parallelen sind zu offensichtlich.

Es geht um die Lebensgeschichte von Rothmanns Mutter

Ralf Rothmann hat die eigene Familiengeschichte wiederholt fiktionalisiert, auch schon in seinen Ruhrgebietsromanen. Nach "Im Frühling sterben", der seinen Vater an die ungarische Front begleitet, wollte Rothmann allerdings nie mehr über den 2. Weltkrieg schreiben. Warum hat er es doch getan?

"Salopp gesagt, weil ich nicht mit mir als Feigling leben wollte. Ich hatte ein ziemlich problematisches Verhältnis zu meiner Mutter, wollte aber doch versuchen, ihre Geschichte, ihre Traumata zu verstehen. Und dazu musste ich eben noch einmal in diese unselige Kriegszeit zurückgehen." Ralf Rothmann

Seine Mutter Elisabeth ist die Hauptfigur von "Die Nacht unterm Schnee", auch wenn Luisa, ihre jüngere Freundin, die erzählerische Hoheit besitzt. Eine zweite, allwissende Stimme berichtet in Rückblenden von der Flucht der 16-jährigen Elisabeth aus Danzig, von ihrer barbarischen Vergewaltigung, von ihrer Rettung durch einen russischen Soldaten in einer Schneehöhle unter dem Schlachtfeld. Der Wechsel zwischen Luisa und dem Erzähler ist ein Kniff, der Rothmann erzählerische Freiheit verschaffte. "Zum einen, weil es verschiedene Erzählzeiten sind, zum anderen, weil es Bereiche in jedem individuellen Leben gibt, die kein Mensch kennen oder auch nur ahnen kann, nur die Literatur, der gute alte auktoriale Erzähler", erklärt der seit 1976 in Berlin lebende Rothmann.

Rothmann schildert eine bedrückende Ehe

Sind Menschen mit schweren Traumata verloren für die Zukunft? - mit dieser Frage befasst sich Rothmann in seinem neuen Roman. Ist Elisabeth deshalb so gewalttätig und lieblos gegenüber ihren beiden Kindern? Sucht sie deshalb ihr Glück in den Armen anderer Männer und Vergnügen bei Tanz und Alkohol?

Es ist eine bedrückende Ehe, die Rothmann schildert. Am Anfang, als Elisabeth Walter heiratet und ihm auf einen Gutshof folgt, wo sie als Melker arbeiten, ist noch Hoffnung. Doch es ist ein hartes, armes Leben. Ohne Liebe ist es komplett glanzlos. Später, nachdem sie ins Ruhrgebiet gezogen sind, legt sich auch der Kohlestaub symbolisch über diese Familie. Ralf Rothmanns Mutter Elisabeth hat offenbar nur einmal über das gesprochen, was ihr im Krieg zugefügt wurde: Die Russen hätten sie einmal geschnappt – mehr nicht.

"Ich habe versucht, mich einzufühlen in ihr angedeutetes Erlebnis mit den Rotarmisten, das war zwar lange vor meiner Geburt, aber doch sehr nah, denn es gibt ja so etwas wie eine Trauma-Vererbung, eine Vererbung der Ängste, und die, denke ich, hat mir den Stift geführt." Ralf Rothmann

Das Schreiben hat den Autor gesundheitlich geschwächt

Walter und Elisabeth wählten den Weg des Verdrängens und Vergessens und blieben vielleicht deshalb lebenslang im Krieg. Ralf Rothmann ist ein Meister des poetischen Realismus. Er beherrscht die Kunst, Unsagbares in klare Worte zu fassen, es begreifbar zu machen. Nicht nur für den Leser, auch für sich selbst – den Sohn von Elisabeth. Das Schreiben habe ihn gesundheitlich geschwächt und beeinträchtigt, erzählt er. Aber die Auseinandersetzung mit dem Schicksal seiner Mutter, mit ihren Traumata, hat sie ihm am Ende nähergebracht: "Ich verwechsle die Verstorbene jetzt manchmal mit meiner Romanfigur. Aber darüber hinaus ist meine Erinnerung an sie verständnis- und auch liebevoller geworden", so Rothmann.