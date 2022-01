Buchmesse: Jutta Ditfurth will "rechte" Verlage ausschließen

In der "Welt" heißt es dazu sehr kritisch: "So also geht Gesinnungsprüfung. Was wurde aus einer Linken, die früher mal verlässlich gegen monströse Kontroll- und Überwachungsansprüche war (Volkszählung etc.)? Jutta Ditfurth & Co als Türsteherin der Messe, ein gegenderter Albtraum."

Auf Twitter wurde Ditfurth teilweise wüst beschimpft, woraufhin sie dort schrieb: "Kaum stifte ich ne Debatte an, bei der nächsten @Book_Fair die rechtsradikalen Verlage auszuschließen, kommen die Hater aus der Deckung und die Verteidiger:innen dieser rechten Verlage."

Twitter-User fragen: "Ist das ihr Ernst?"

Kommentatoren hatten geschrieben: "Es langt, in meinen Augen jedenfalls, wenn man einige der bekannten größeren rechtsextremistischen Verleger aussperrt." Es war auch zu lesen: "Naja, finde, wir müssen aufpassen, da man in letzter Zeit öfters von Meinungszensur hört. Ich stehe für freie Meinung. Alles was extrem ist, könnte ich verstehen, aber da gehören beide Seiten zu und nicht immer nur eine."

Ein anderer Nutzer fragte: "Warum sollen linke Verlage ausstellen können? Gleiches Recht für alle!" Weitere Twitter-Verfasser wollten wissen "Ist das ihr Ernst?" und scherzten: "Jutta Ditfurth ist ein verbitterter alter, weißer Mann." Immer wieder wurde das Verhalten der Linken insgesamt in Frage gestellt: "Es ist dieser autoritäre Zug in der #Linken, dieser totalitäre Anspruch auf Gesinnungs- und Meinungskontrolle, diese radikale #CancelCulture, derentwegen ich vor linken Extremisten genauso viel Angst habe wie vor rechten."