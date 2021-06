Buchmarkt erlebt teils Umsatzeinbruch - nur Kinderbücher boomen

Viele Bereiche des Buchmarktes haben im vergangenen Corona-Jahr 2020 rückläufige Umsätze verzeichnet. Nur an Kinder- und Jugendbüchern ging die Flaute vorbei. Nach Angaben des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels konnte der Sektor bei Kinder- und Jugendbüchern ein Umsatzplus von 4,7 Prozent erzielen - im Vergleich zum Jahr 2019. Hingegen ging der Umsatz bei Belletristik sowie bei Büchern zu den Themen Geisteswissenschaften, Kunst und Musik um 1,6 beziehungsweise 0,3 Prozent zurück.

Deutlicher Rückgang vor allem bei Reisebüchern

Größter Verlierer war die Sparte der Reisebücher mit einem Einbruch von 26,1 Prozent. Neben Kinder - und Jugendbüchern waren dem Börsenverein zufolge Kochbücher Gewinner der Krise mit einem Plus von 7,6 Prozent. Insgesamt schloss der Buchmarkt 2020 mit einem um 2,3 Prozent rückläufigen Umsatz ab.

Bücher als kreative Beschäftigung im Alltag

Börsenvereinssprecher Thomas Koch erklärt das Interesse an Literatur für junge Menschen mit dem Corona-bedingt längeren Aufenthalt in den eigenen vier Wänden. "Kinder und Eltern schätzen in dieser herausfordernden Situation Bücher sehr", so Koch. "Sie sorgen für kreative Beschäftigung und Abwechslung im Alltag und können gerade auch in schwierigen Zeiten Halt geben."

Jugendbücher auch 2021 sehr beliebt

Auch im laufenden Jahr 2021 erfreuen sich Kinder- und Jugendbücher großer Beliebtheit. Zwischen Januar und April beläuft sich das Umsatzwachstum auf 8,2 Prozent. Nach groben Schätzungen des Börsenvereins in Frankfurt werden jedes Jahr für über eine Milliarde Euro Bücher für Kinder und Jugendliche gekauft. Im Jahr 2019 gab es fast 8.000 Erstauflagen.