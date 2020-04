Wie Ian Curtis auch durch seine Band kaputt gemacht wurde

Am 18. Mai 1980 hatte der Joy Division-Sänger Selbstmord begangen, zwei Tage, bevor die Gruppe zur ersten US-Tournee aufbrechen wollte. Bestürzt meldet BBC-DJ John Peel den Tod von Ian Curtis. Die Oral History von Joy Division, die der renommierte britische Journalist Jon Savage aus Interview-Statements montiert hat und sich dabei jeder Kommentierung enthält, zeichnet die Tragödie und ihre Entstehung nach.

Abteilung Freude: Vom Polizisten-Sohn zum Punk

Aufgewachsen sind die Gruppenmitglieder in Manchester. In den 70er-Jahren war diese Stadt das ausgebrannte Herz der britischen Industrie. In den trostlosen, heruntergekommenen Stadtvierteln gab es nichts, für das es sich zu begeistern lohnte, bis die Sex Pistols mit einem Auftritt in der Town Hall für Befreiung sorgten. Mache selbst Musik, lautete ihre Message. Unter Manchesters Punkfans der ersten Stunde waren Peter Hook und Bernard Sumner, Arbeiterkinder, die sich wenig später mit dem Polizisten-Sohn Ian Curtis zusammentaten. Es dauerte etwas, bis Schlagzeuger Stephen Morris zu der Post-Punk-Band stieß. Ab Januar 1978 nannten sie sich Joy Division, ein Begriff aus dem Zweiten Weltkrieg: Die Nazis nannten angeblich Bordelle und Zwangs-Prostitutionen in Konzentrationslagern "Abteilung Freude", englisch "Joy Divisions".

Düstere Meisterwerke, entstanden im Kollektiv

Überschwänglich erklärt US-Punk-Veteran Henry Rollins "Unknown Pleasures", das Debüt-Album der Gruppe zum Meisterwerk. Unbestritten ist es eines der wichtigsten Alben der Rockmusik. Joy-Division-Songs entstanden gleichberechtigt, im Kollektiv. Man spielte vor sich hin, bis Ian Curtis unterbrach und auf einen Teil hinwies, der sich gut mit einem anderen kombinieren ließe. Das wurde umgehend ausprobiert und Curtis fügte eventuell Vocals hinzu.

Nach einem Londoner Konzert im Dezember 1978 erlitt der Sänger, der bereits verheiratet und Vater einer Tochter war, seinen ersten Epilepsie-Anfall. Band und Management waren hoffnungslos überfordert mit der Krankheit des Vokalisten, zudem standen die Aufnahmen für die erste LP an und zwar für ein neues, unabhängiges Label namens Factory. Als Produzent fungierte Martin Hannett. Er sorgte für ein kaltes, halliges Klangbild, das sich wesentlich unterschied vom harten, ungeschönten Live-Sound der Gruppe.