Sex and the City in den 40ern und die Freiheit der Frauen heute

"Achtung! Erwachsener Inhalt!", warnt Autorin Elizabeth Gilbert vor ihrem Instagram-Post, in dem sie wiederum vor ihrem Buch warnt. "Ich wollte über Sex schreiben. Über weibliche Sexualität. Und zwar so, wie das wenige Autorinnen vorher getan haben", sagt Gilbert. Zumindest der New Yorkerin fallen nicht so viele ein. Frauen, die ein freies Leben statt ein sicheres wählten, habe die Literatur immer ruiniert, sagt Gilbert. Anna Karenina, Madame Bovary, Hedda Gabler – an die Opern dürfe sie erst gar nicht denken, so Gilbert. Alle würden die Frau als Opfer zeichnen, weil die alles falsch mache: falscher Partner, falsche Entscheidung, falscher Sex... "Und sie stirbt am Ende. Sie wird ermordet, bringt sich um. Sie wirft sich vor den Zug. Sie wird aus der Gesellschaft verbannt. Sie ist ruiniert – eine Tragödie."

"Eat, Pray, Love"

Solche Geschichten stellten Frauen an ihren Platz, sagt Gilbert. Und frustrierten Leserinnen – wie sie selbst. "Es macht mich depressiv, sowas zu lesen. Das hat die Botschaft: Der Preis für weibliche Lust ist der Tod. Ganz so schlimm wie bei Anna Karenina ist es nicht mehr!" – das weiß auch Autorin Elizabeth Gilbert. Sie wurde erst berühmt, als sie anfing, über ihr eigenes Leben zu schreiben. Als sie der Roman ihrer Sinnsuche nach der ersten Scheidung zum Guru gemacht hatte: "Eat, Pray, Love".

In den sozialen Medien folgen ihr Millionen Fans. Ihre Buch-Parties sind Kult-Events. Wenn ihr neuer Roman "City of Girls" in diesen Tagen auf Deutsch erscheint, sollte eigentlich in New York die Paperback-Variante groß gefeiert werden. Das fällt nun wegen Corona aus. Gilbert liest deshalb auf Instagram: "Ich wollte die Geschichte einer Frau erzählen, die ihr Leben lang neugierig auf Sex ist. Und die ein freies Leben führt. Voller Abenteuer." Das findet Hauptfigur Vivienne in einem kleinen Theater im New York der 1940er Jahre. Das Mädchen aus der amerikanischen Provinz verliert unter Konfetti, Glamour und Show-Biz die langweilige Unschuld. Und lässt es krachen. So, wie das eben auch in den 40ern schon Frauen getan haben.

"Wer will schon 65 Jahre mit demselben Mann schlafen?"

Gilbert hat sich von vielen ihre Geschichten erzählen lassen. Und besonders Norma Amigo hat es ihr angetan. Das ehemalige Show Girl wurde Vorbild für Gilberts Hauptfigur. Vor allem mit diesem Satz: "Die Tür war immer offen. Männer konnten kommen. Sie konnten gehen. Ich wollte nur immer frei sein." Und die heute 95-jährige Norma habe es niemals bereut, nicht geheiratet und keine Kinder zu haben – dafür ein unkonventionelles Leben: "Sie sagte: Liz, wer will schon 65 Jahre mit demselben Mann schlafen?"