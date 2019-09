Wie Jonathan Safran Foer die Klimakatastrophe verhindern will

Er gibt es selbst zu: Er schreibt erst mal um den heißen Brei herum, aber dann, auf Seite 77, kommt er doch – der Satz, vor dem Jonathan Safran Foer sich so lange gedrückt hat. Er ist überraschend schlicht und lautet: "Dieses Buch handelt von den Auswirkungen landwirtschaftlicher Tierhaltung auf die Umwelt." Foer hatte Angst, das Thema zu fokussieren, weil es oft reflexhaft Ablehnung, Zynismus und Aggressionen provoziert. Denn, schreibt er: "Diskussionen über Fleisch, Eier und Milchprodukte bringen die Leute auf die Barrikaden."

Bei Ernährung und Klimaschutz wird es schnell emotional

Warum ist die Verbindung zwischen der Ernährung und den Folgen für die Umwelt eine so emotionale? Das fragt man sich bei der Lektüre dieses über weite Strecken ermutigenden Buchs immer wieder. Vielleicht, weil den meisten Menschen doch insgeheim klar ist, dass mehr Wissen den Druck erhöht, etwas zu verändern, wozu sie sich nicht in der Lage sehen. Dazu ein paar Fakten aus dem Buch: "Wissenschaftler des Worldwatch Institute ermittelten, dass Nutzvieh verantwortlich für 32.564 Millionen Tonnen CO2-Äquivalent pro Jahr ist, also für 51 Prozent der weltweiten Emissionen." Und deshalb fordert Foer: "Wenn wir den Planeten retten wollen, müssen wir deutlich weniger Tierprodukte konsumieren."

Kulinarische Gewohnheiten sind eine heikle Sache

Zugleich weiß er, wie schwierig das ist. Die kulinarische Sozialisation der meisten Menschen ist etwas sehr Persönliches. Tierprodukte sind mit der – wie er es nennt – "Ess-Identität" verbunden. "Verglichen damit, auf der ganzen Welt die Stromerzeugung umzustellen, den Einfluss mächtiger Lobbyisten auf Emissionsgesetze zu überwinden oder ein brauchbares, internationales Abkommen über Treibhausgase zu ratifizieren, ist anders essen ein Kinderspiel." Aber einfach sei es nicht, schreibt Foer.

Überhaupt gesteht er entwaffnend offen, wie schwach er selbst in diesem Punkt ist: Dass er sich des Öfteren, besonders auf Lesereisen und gern auch am Flughafen, zur Belohnung Burger reingezogen habe. Dass ihn das glücklich gemacht habe – zumindest für den Moment. Und dass es ihm peinlich gewesen sei. Denn er machte es auch, als er vor einigen Jahren mit dem Buch tourte, in dem er genau dagegen anschrieb: "Tiere essen". In seinem neuen Werk schreibt er nun, es sei in gewisser Hinsicht entlastend gewesen, von anderen Leuten etwas zu verlangen, zu dem er selbst nicht in der Lage war: "Meiner eigenen Scheinheiligkeit ins Angesicht zu sehen, erinnerte mich daran, wie schwer allein schon der Versuch ist, mit offenen Augen durchs Leben zu gehen. Zu wissen, dass es schwer wird, macht die Mühen erträglicher."