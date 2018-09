Buchhandel nennt Staatsbesuch von Erdogan "Schlag ins Gesicht"

Es sei durchaus wichtig, den Gesprächsfaden zwischen Deutschland und der Türkei nicht abreißen zu lassen, so der Börsenverein in seiner Erklärung: "Aber dass Deutschland das türkische Staatsoberhaupt feierlich und mit allen Ehren empfängt, ist ein Schlag ins Gesicht all derer, die in der Türkei seit Monaten und Jahren unter fadenscheinigen Gründen und ohne fairen Prozess angeklagt und inhaftiert sind." Während deutsche Regierungsvertreter beim Staatsbankett säßen, verstoße Erdogan gegen die Menschenrechte und halte "hunderte Menschen" gefangen. Die Organisation des Buchhandels fordert die "umgehende Freilassung" dieser politischen Gefangenen in der Türkei, die nur deshalb inhaftiert seien, "weil sie ihre Meinung gesagt" hätten. Alexander Skipis, der Hauptgeschäftsführer des Börsenvereins sagte: "Die Bundesregierung und der Bundespräsident müssen gegenüber ihrem Staatsgast klare Worte finden und sich konsequent für Meinungsfreiheit und Menschenrechte einsetzen."

Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte bereits mitteilen lassen, sie werde am Staatsbankett nicht teilnehmen. Das Bundespräsidialamt hatte dazu klar gestellt, es sei "nicht üblich", dass die Kanzlerin an solchen protokollarischen Essen des Bundespräsidenten teilnehme. Vielmehr sei sie "nur gelegentlich" dabei. Zu denen, die bereits abgesagt haben, gehört die Spitze der Grünen - nur Cem Özdemir will kommen, weil Erdogan ihn in einer Demokratie "sehen und aushalten" müsse. FDP-Chef Lindner hatte erklärt, er wolle nicht "Teil von Erdogan-Propaganda" sein. Auch Politiker von AfD und Linkspartei wollen nicht beim Staatsbankett erscheinen.

Solidaritäts-Lesung geplant

Am 28. September will der Börsenverein mit einer Solidaritäts-Aktion unter dem Titel "Lesen für die Freiheit" gegen Erdogans Politik demonstrieren. In Frankfurt am Main werden Texte der verfolgten und teilweise noch inhaftierten Autoren Ahmet Altan, Deniz Yücel, Can Dündar, Aslı Erdoğan und Selahattin Demirtaş von so prominenten Schriftstellern und Literaturfreunden wie Michel Friedman, Insa Wilke, Hauke Hückstädt, Jörg Bong, Alexander Skipis, Monika Kolb gelesen. Aslı Erdoğan, die im vergangenen Jahr mit dem Erich-Maria-Remarque-Friedenspreis ausgezeichnet wurde und von August bis Dezember 2016 im Gefängnis war, liest ihre eigenen Texte. Sie bekam ihren Reisepass erst im September 2017, kurz vor der Preisverleihung in Osnabrück, wieder ausgehändigt. Die Veranstaltung in Frankfurt soll im Livestream zu sehen sein.