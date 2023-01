Buchbranche: Hohe Kosten stellen Verlage vor Probleme

Eine alltägliche Szene in der Münchner Glockenbach-Buchhandlung: Eine Kunden verstaut gerade ihren Einkauf, vier kleinformatige Vorlesebücher. Für knapp 34 Euro. Wenig ist das nicht.

Tatsächlich waren in dieser Buchsparte die Preissteigerung im vergangenen Jahr am höchsten: um 17 Prozent haben sich Vorlesebücher im Schnitt verteuert. Trotzdem spart diese Kundin nicht daran: Klar merke sie die Preissteigerung, aber sie wolle ihre Tochter schließlich ans Lesen ranführen. "Da muss man auch was investieren."

Preissteigerungen von sechs Prozent bei Belletristik

Die Münchner Glockenbach-Buchhandlung lebt von ihrer treuen Stammkundschaft, die ist auch bereit, für Bücher höhere Preise zu bezahlen. In der Belletristik ging es in diesem Jahr um knapp sechs Prozent nach oben: Wenn er ein Buch wolle, dann schaue er eben nicht auf den Geldbeutel, erklärt ein Kunde. "Ich meine, es ist alles teurer geworden." Und eine Kundin ergänzt zustimmend: "Das ist Kultur, und da kommts auf 2,3 Euro mehr auch nicht drauf an."

Der Umsatz ist stabil, aber die Produktionskosten steigen

Soweit die Stichprobe. Allgemein sei jedoch schon Zurückhaltung zu spüren, sagt Buchhändlerin Petra Schulz. Das Geschäft zu Weihnachten lief bei ihr dieses Jahr erst kurz vor den Feiertagen so richtig an: "Bei mir im Weihnachtsgeschäft war es jetzt so, dass vermehrt Taschenbücher eingekauft wurden", erzählt Schulz. "Also die Leute gucken schon aufs Geld. Eigentlich war ja Weihnachten immer eine Gelegenheit, mal einen tollen Bildband oder so etwas einzukaufen, das finde ich ist deutlich weniger geworden."

Die Zahlen der Branche scheinen auf den ersten Blick gar nicht so schlecht. 2022 lag der Umsatz online und stationär zusammen tatsächlich in etwa auf Vor-Corona-Niveau. Problem dabei aber: Die Produktionskosten für Bücher sind in der Zwischenzeit extrem gestiegen. Dementsprechend bleibt weniger Gewinn hängen. Und das spüren vor allem die Verlage.

Vor allem Kleinverlage müssen kämpfen

Auch der Maro Verlag aus Augsburg, beheimatet im Industrieviertel im Norden der Stadt. Etwa 20 Zentimeter hoch ist der Papierstapel noch, den Benno Käsmayr gerade mit einem Hubwagen umlagert. Zusammen mit seiner Tochter Sarah betreibt er sogar eine hauseigene Druckerei. Lyrikbände, unentdeckte Autorinnen aus Mexiko gehören zum Programm, mit viel Liebe zum Detail gestaltet. "Die Beschaffung von Papier war nicht nur schwierig, sondern auch wesentlich teurer", erklärt Käsmayr. "Ein Beispiel: Ich hatte Angst, vor einem Jahr noch eine Palette Werkdruckpapier für 990 Euro zu bekommen und habe jetzt vor zwei Monaten 1.480 dafür bezahlt." Gut die Hälfte mehr also.

Kleine Verlage wie den Maro Verlag treffen die Preissteigerungen besonders hart. Wegen der geringen Stückzahlen sind die Produktionskosten für das einzelne Buch sowieso schon wesentlich höher als für die großen Player auf dem Markt. Die Maro-Bücher an die Inflation angepasst einfach etwas teurer verkaufen, das sei im Moment kaum möglich, sagt Benno Käsmayr.

In dem Fall müssten nämlich die großen Verlage mitziehen, meint der Kleinverleger: "Denn wenn ein Buch von uns neben meinem Buch vom Rowohlt Verlag liegt, und die schauen gleich dick und gleich groß aus, dann sieht ja der Kunde nicht, dass das 50.000 Auflage hatte und unseres 500 Auflage hatte. Also wir sind natürlich in den Herstellungskosten wesentlich teurer, aber wir konkurrieren mit demselben Ladenpreis."

Börsenverein sieht die literarische Vielfalt bedroht

Auf lange Sicht könnte sich durch den Kostendruck in der Produktion das gesamte Verlagsgeschäft verändern, sagt Klaus Füreder vom Börsenverein des Buchhandels in Bayern. Sichere Bestseller würden immer wichtiger. Und das gefährde letztlich die literarische Vielfalt. "Die Verlage machen ja eine Mischkalkulation. Das heißt: Die sehr erfolgreichen Bücher finanzieren die nicht so erfolgreichen Bücher mit. Und das Modell ist natürlich durch diese aktuellen, massiven Kostensteigerungen bedroht", so Füreder.

Trotzdem blickt die Branche auch zuversichtlich in die Zukunft. Der Buchmarkt sei resilient, heißt es immer wieder. Und nach der Pandemie gibt es wieder Lesungen in Buchhandlungen, man trifft sich persönlich auf Messen, das Kunden-Gespräch ist ohne Maske möglich.

Rat an den Buchhandel: Aktiv werden, aktiv werben!

All das und einiges an zusätzlichem Engagement wird es brauchen, damit Buchhandlungen langfristig neben dem Onlinehandel bestehen können, glaubt Klaus Füreder: "Wir merken, je aktiver der Buchhändler vor Ort wird – egal ob das jetzt Newsletter sind oder ein Instagram-Account, oder Facebook oder TikTok – alles, was wir letztlich tun in Richtung der unserer Kunden generiert auch zusätzlichen Umsatz."