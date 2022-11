Buchautorin: Wirbel um Klima-Protest ist "Ablenkungsmanöver"

Der Bundestag hat am Donnerstag über mögliche Strafverschärfungen für Klima-Aktivisten debattiert. Die Union forderte Freiheitsstrafen bei Straßenblockaden oder der Beschädigung von Kulturgütern. SPD und Grüne lehnten das ab. Ein Berliner Richter hatte Tage zuvor Klima-Aktivisten für straffrei erklärt. Das Mittel, sich festzukleben, sei nicht verwerflich angesichts des wissenschaftlich nicht bestreitbaren Klimawandels und einer ökologisch notwendigen Wende im politischen Handeln.

Drastik der Lage noch nicht angekommen

Einige Aktivisten radikalisieren sich, manche Politiker auch. Sie sprechen mit Blick auf die Aktivisten mittlerweile von "Terrorismus". Ein neuer "heißer Herbst" also in Deutschland? Und was ist mit dem eigentlichen Thema, nämlich dass wir, wie UN-Generalsekretär António Guterres auf der derzeit stattfindenden Weltklimakonferenz in Scharm El-Scheich sagte, auf dem "Highway zur Klima-Hölle" sind? Die Journalistin und Sozialwissenschaftlerin Sara Schurmann hat ein Buch geschrieben mit dem Titel "Klartext Klima". Darin versucht sie, die Zusammenhänge verständlich zu erklären und Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen.

Auch Schurmann selbst sagt, dass ihr die Drastik der Situation lange nicht bewusst war, obwohl sie sich als Journalistin eigentlich stets gut informiert gefühlt habe. Nun will sie auch in ihrer eigenen Branche ein neues Bewusstsein schaffen: "Ich dachte, ich bin ja Journalistin und sollte wissen, wie die Zusammenhänge sind. Aber so einfach ist es dann offensichtlich nicht. Genau deswegen haben wir das 'Netzwerk Klima-Journalismus' gegründet, um Journalistinnen einen Ort für Austausch zu bieten: Wie können wir die Dringlichkeit der Klimakrise vermitteln und gleichzeitig konstruktiv sein, um nicht nur abschreckend zu schreiben und Abstumpfung hervorzurufen?"

Zeitenwende auch beim Klima?

Über Klimakatastrophen wie etwa die Flut in Pakistan werde nach wie vor berichtet, als handle es sich bei ihnen um etwas "fast Schicksalshaftes, was über uns kommt", meint Schurmann. Und gerade dadurch, dass die Klimakrise gewissermaßen seit 30 Jahren in der Berichterstattung auftauche, meinten die meisten, sie wüssten gut über deren Auswirkungen Bescheid. "Wie akut es eigentlich ist, können nur sehr, sehr wenige einschätzen, die sich intensiv mit dem Thema beschäftigt haben. Genau dort müssen wir praktisch ansetzen", findet Schurmann.

Schurmann argumentiert aber nicht rein pessimistisch. Schließlich sei es noch ist es möglich, die Erhitzung auf einem anpassungsfähigen Niveau zu halten. Das aber werde von politischer Seite derzeit noch gar nicht versucht. Sie hofft auf einen Bewusstseinswandel: Sowohl das Corona-Virus als auch Scholz' "Zeitenwende" zu Beginn des Ukraine-Krieg hätten gezeigt, dass drastische politische Maßnahmen und die Freigabe großer Geldsummen in Problemlagen durchaus möglich sind.

"Verdrängung im Sinne der kognitiven Dissonanz"

Im Fall der Klimakrise seien aber oft noch "psychologische Abwehrmechanismen" am Werk. Den derzeit polternden Politikern, die Aktivisten "Terrorismus" vorwerfen oder sie wie CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt als "Klima-RAF" bezeichnen, wirft sie politische Ablenkungsmanöver vor: "Man kann es auch psychologisch betrachten und sagen: Das ist auch eine Rationalisierung oder eine Verdrängung im Sinne der sogenannten kognitiven Dissonanz. Anstatt sich mit dem Problem ernsthaft auseinanderzusetzen, versucht man, die Proteste zu delegitimieren."

In den Medien neige man in der Klima-Debatte oft dazu, die verhärteten Fronten einfach nur abzubilden - um sich so der Anstrengung einer eigenen Einordnung zu entziehen: "Wir sind diejenigen, die dafür bezahlt werden, zu informieren und Dinge einzuordnen. Das ist Teil unseres Jobs: Wir sollen nicht nur abbilden, wer welchen Punkt in der Debatte vertritt, sondern müssen auch überprüfen, wie valide diese Aussagen eigentlich sind. Und welche Motivation hinter ihnen steckt."