Buchautor Rushdie in New York auf offener Bühne angegriffen

Der seit Jahren mit dem Tode bedrohte Schriftsteller Salman Rushdie ist am Freitag nach US-Medienberichten auf einer Bühne im US-Bundesstaat New York attackiert worden. Ein Reporter der Nachrichtenagentur Associated Press (AP) wurde Zeuge, wie ein Mann die Bühne der Chautauqua Institution stürmte, als Rushdie einen Vortrag halten wollte. Der Angreifer schlug oder stach offenbar mit einem Messer auf den Autor ein, als dieser vorgestellt wurde. Rushdie fiel nach der Zeugenaussage zu Boden und wurde am Hals verletzt, der Täter wurde überwältigt und festgenommen. Auf einem Foto ist zu sehen, wie Helfer die Beine des auf dem Boden liegenden Schriftstellers anheben - eine klassische Schocklagerung.

Laut New Yorker Polizei rannte der männliche Verdächtige um 11 Uhr Ortszeit (17 Uhr mitteleuropäischer Zeit) auf die Bühne und griff Rushdie und seinen Gesprächspartner an. Der 75-jährige Schriftsteller sei mit einem Hubschrauber in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht worden. "Über seinen Zustand ist nichts bekannt", so die Polizei. Der Interviewer habe eine leichte Kopfverletzung erlitten.

Die "New York Times" zitiert eine Zeugin: "Es gab nur einen Angreifer". Und weiter: "Er war schwarz gekleidet. Er hatte ein loses schwarzes Kleidungsstück an. Er rannte blitzschnell auf ihn zu." Polizei und medizinische Einsatzkräfte seien zu dem Veranstaltungshaus im Ort Chautauqua gerufen worden, bestätigte die Polizei.

Ein Schriftsteller unter Todesdrohung

Rushdies Buch "Die satanischen Verse" ist im Iran seit 1988 verboten, weil viele Muslime es als blasphemisch ansehen. Ein Jahr später erließ der inzwischen verstorbene iranische Führer Ayatollah Khomeini eine Fatwa, ein Edikt, in dem er Rushdies Tod forderte. Außerdem wurde ein Kopfgeld von über drei Millionen Dollar für denjenigen ausgesetzt, der Rushdie tötet. Im von Khomeini erlassenen Rechtsgutachten wurden auch alle diejenigen mit dem Tod bedroht, die an der Verbreitung des Buches beteiligt waren. Ein japanischer Übersetzer wurde später tatsächlich getötet, Rushdie selbst musste untertauchen. Erst seit einigen Jahren tritt Rushdie wieder öffentlich auf, nachdem er lange Zeit unter Polizeischutz in verschiedenen Verstecken lebte.

Die iranische Regierung hat sich seit langem von Khomeinis Dekret distanziert, aber die Anti-Rushdie-Stimmung hielt an. Im Jahr 2012 erhöhte eine halboffizielle iranische religiöse Stiftung das Kopfgeld für Rushdie von 2,8 Millionen Dollar auf 3,3 Millionen Dollar. Rushdie reagierte damals mit der Aussage auf diese Drohung, es gebe "keine Beweise" dafür, dass jemand an der Belohnung interessiert sei. Im selben Jahr veröffentlichte Rushdie seine Memoiren "Joseph Anton" über die Fatwa.

Einsatz für freie Meinungsäußerung

Rushdie setzte sich seit langem für freie Meinungsäußerung ein und kritisierte offen religiösen Extremismus. Er ist ein früherer Präsident des Schriftstellerverbandes PEN America. Dessen CEO, Suzanne Nossel, äußerte sich entsetzt. Rushdie sei seit Jahrzehnten wegen seiner Worte zur Zielscheibe geworden, aber er sei nicht zurückgewichen, erklärte sie.

Der Angriff auf den Autoren Salman Rushdie bei einer Veranstaltung in Chautauqua im US-Bundesstaat New York hat Entsetzen ausgelöst. Der US-Senator und Mehrheitsführer der Demokraten im Senat, Chuck Schumer, schrieb auf Twitter: "Dieser Angriff ist schockierend und entsetzlich. Er ist ein Angriff auf die Rede- und Gedankenfreiheit, die zwei Grundwerte unseres Landes und der Chautauqua Institution sind." Er hoffe, dass sich Rushdie schnell und vollständig erhole und der Täter zur Rechenschaft gezogen werde.