Buch "Putinland": Wie Russland zum "Mafiastaat" wurde

Gleich zu Beginn seines Buches stellt Leonid Wolkow klar: Putin sei "eine kleine Leuchte". Jemand, der in der Schule nur Vieren schrieb und nie Karriere gemacht hat. Eigentlich ein Niemand, auch beim KGB. Auf dem Cover von Leonid Wolkows Buch "Putinland" sieht man den russischen Präsidenten allein sitzend an seinem aberwitzig langen weißen Tisch.

Ein ikonografisches Bild für das Regime, das Wolkow durchleuchtet: "Die Putinsche Diktatur ist ganz und gar personalisiert. Es handelt sich um einen Autoritarismus, bei dem die Fäden in einer Hand zusammenlaufen. Putin ist zufällig an die Macht gekommen, was ihm enorme Möglichkeiten eröffnet hat, aber er hat sie allein dazu genutzt, um seine Freunde und Liebhaberinnen zu Milliardären zu machen. Politisch hat er sich damit in eine Sackgasse manövriert. Einen Ausweg daraus sucht er jetzt durch Krieg", sagt Leonid Wolkow.

Gekränktes Russland

Wolkow ist Mathematiker und Programmierer, Stratege und Mastermind des von Alexej Nawalny angeführten Fond für Korruptionsbekämpfung FBK. Er gilt als der Außenminister der russischen Opposition, hat jahrelang an der Seite Nawalnys an einem Sturz des Putin-Regimes gearbeitet: Spektakuläre Filme über Villen und Schlösser, über die Liebhaberinnen und unehelichen Kinder Putins oder über die erstaunlichen Karrieren seiner Freunde aus dem Judoclub. In "Putinland" erzählt von der schrittweisen Entwicklung Russlands in einen "Mafiastaat". So nennt Wolkow den von Putin geschaffenen Staat.

Es ist vor allem eine Frage, die ihn in seinem Buch umtreibt: Wie konnte es soweit kommen? Seine Erklärung setzt bei den 1990er Jahren an, beim Kollaps der Sowjetunion und allerlei daraufhin folgenden Schocktherapien. Bei Chaos, Kriminalität und Krise, die es Putin leichtmachten, die Demokratie grundsätzlich zu diskreditieren. Zudem spielte ihm in die Hände, dass die Russen unter einem postimperialen Trauma litten, unter der "Kränkung der Niederlage im Kalten Krieg": "Man fühlte sich, ähnlich wie die Deutschen nach ihrer Niederlage im Ersten Weltkrieg 1918, schuldlos gekränkt und ungerecht behandelt," heißt es in seinem Buch.

Analyse, Programmschrift und Pamphlet

Hier konnte Putins Ideologie verfangen. Zu Hilfe kam ihm ferner der schnell steigende Ölpreis Ende der 1990er Jahre. Die Menschen verdienten wieder Geld und Putin errichtete seine Machtvertikale und schaltete nach und nach alle politischen Gegner und inzwischen selbst jede kritische Stimme aus.

"Ich werde oft gefragt, warum die Menschen in Russland denn jetzt nicht alle protestieren und auf die Straße gehen," berichtet Wolkow im Interview. "Wie soll ich das in zwei, drei Sätzen erklären? Man muss ja doch die ganze Geschichte erzählen, wie nach und nach die Schrauben angezogen wurden, wie Putin Schritt für Schritt ein System geschaffen hat gegen alle Formen des Protests. Ich möchte, dass die Leute im Westen über Russland Bescheid wissen, denn das ist die Voraussetzung für realistische Einschätzungen, für die Qualität von Plänen und richtige Strategien."

"Putinland" ist nicht nur politische Analyse, sondern auch politische Programmschrift und Pamphlet. Wolkow schreibt nicht mit wissenschaftlichem Anspruch, sondern als beteiligter und betroffener Oppositionspolitiker. "Putinland" ist daher ein Buch aus erster Hand, ein Erfahrungsbericht, persönlich, emotional, energiegeladen, rasant. Ein Ziel hat Wolkow dabei fest vor Augen: "Ich glaube daran, dass Alexei Nawalny eines Tages Präsident Russlands sein wird. Ich bin überzeugt, dass noch viele gute Jahre der gemeinsamen Arbeit vor uns liegen und dass wir sie in dem freien, wunderbaren Russland der Zukunft verbringen werden."

Zwanghafter Zukunftsoptimismus

An der Sprache des Wahlkampfs kann man Anstoß nehmen, denn wie soll Russland angesichts der enormen Schuld, die es in dem Krieg gegen die Ukraine auf sich geladen hat, bald wunderbar sein? Wolkow kalkuliert so: Putin weg, Nawalny frei und an der Macht, das wirtschaftliche Potential ist sowieso da, Russland gehört zu Europa und vorwärts. Das ist ein dem politischen Kampf geschuldeter Zukunftsoptimismus, der viele Fragen offen lässt: Die nach der Verantwortung für den Krieg etwa, die bei weitem nicht nur Putin betrifft, nach Ressentiment, Verblendung und kolonialer Geschichte.

Seit der Teilmobilmachung ist in Wolkows Augen immerhin das Ende vom "Putinland" plötzlich näher gerückt. "Die Mobilmachung ist tatsächlich gar nicht möglich," glaubt Leonid Wolkow, "denn das Verteidigungsministerium hat alle Gelder geklaut. Es gibt gar keine Ressourcen, um die Soldaten ordentlich unterzubringen und aufzustellen. Putin macht einen Fehler nach dem anderen. Irgendein Fehler wird sein letzter sein und ihm den Tod bringen."

"Putinland. Der imperiale Wahn, die russische Opposition und die Verblendung des Westens" von Leonid Wolkow, Droemer Knaur, 240 Seiten, 22 Euro.