Bei der Flaneuse wird der Spaziergang zum politischen Protest

Flaneure – das waren für Jahrhunderte fast ausschließlich Männer, privilegiert, gebildet, finanziell unabhängig, so dass sie es sich leisten konnten, ziellos durch die Stadt zu streifen. Daraus entwickelte sich die Figur des Dandys, und mit Charles Baudelaire und Edgar Allan Poe ein ganzes Genre. Frauen, die flanieren, muss man in der Literaturgeschichte suchen, genauso People of Color und Queers. Der Erzählband "Flexen. Flâneusen* schreiben Städte" setzt dem etwas entgegen. Eine der Herausgeberinnen ist Özlem Özguel Dündar. Joana Ortmann hat mit ihr gesprochen.

Joana Ortmann: Warum ist denn Flanieren für Frauen etwas so Anderes? Hängt es damit zusammen, dass es auch was mit ‚Raum einnehmen‘ in einer Stadt zu tun hat?

Özlem Özguel Dündar: Also, der Stadtraum ist ja ein ganz besonderer Raum, in dem man als Frau, aber zum Beispiel auch als transsexueller Mensch, ganz anders wahrgenommen wird. Davon handeln viele Geschichten in dem Band. Es geht in den Texten immer wieder darum, dass sich Frauen beobachtet fühlen, auch auf sexuelle Art und Weise. Dabei ist ja der klassische Flaneur eigentlich der Beobachter! Insofern ist für die Flaneuse das Flanieren etwas ganz Anderes als für den Flaneur, der es sich als weißer, heterosexueller Mann leisten kann, unbeobachtet und unbehelligt durch die Stadt zu wandern.

Aber das ist ja die Frage: Der Flaneur wird vielleicht auch beobachtet – nur schert er sich nicht darum. Welche Rolle spielt das?

In den meisten Texten empfinden die Frauen es als unangenehm, beobachtet zu werden. Sie streben eher nach Anonymität, wollen entspannt herumlaufen und selbst in die Beobachterinnen-Perspektive schlüpfen. Aber das gelingt eben nicht – und wird deshalb als ein Problem dargestellt, beziehungsweise als ein Störfaktor.

In einer Geschichte ist eine Mutter mit Kinderwagen unterwegs – und sie schildert auch dieses Phänomen. Zuerst denkt man als Leserin, naja, das ist ja ganz normal, dass Mütter Aufmerksamkeit auf sich ziehen, aber bei ihr passiert das, weil sie als Frauenpaar mit Baby in Erscheinung tritt…

Sie wird automatisch immer gefragt, wo denn der Vater ist. Das heißt, es wird die Norm vorausgesetzt, dass eine Frau mit Kinderwagen einen Mann als Vater an der Seite haben muss. Die Geschichte thematisiert zugleich, dass diese Frau echt Probleme hat, mit ihrem Kinderwagen durch die Stadt zu kommen. Die Straßen sind nicht dafür gemacht, und sie muss sich da irgendwie ihren Weg suchen und sich ständig neu orientieren. Und da klappt das Flanieren eben auch nicht.