"Brutale Kindheit": Memoiren von Paul Newman angekündigt

Memoiren hat der im September 2008 verstorbene Paul Newman nicht hinterlassen, jedoch zahlreiche Interviews und Anekdoten, die tausende von Seiten füllen. Um ihre auszugsweise Veröffentlichung gab es einen erbitterten Kampf amerikanischer Großverlage. Jetzt hat der zum Bertelsmann-Konzern gehörende Verlag Alfred A. Knopf für den Herbst 2022 die "Erinnerungen" von Newman angekündigt, noch ohne einen Titel. Das Buch soll auch Zeitzeugen wie Tom Cruise und Regisseur George Roy Hill ("Butch Cassidy and the Sundance Kid") zu Wort kommen lassen, berichtet das Branchenblatt "Variety". Das Material soll im Keller von Newman gefunden worden sein. Demnach hat der Schauspieler zehn Jahre vor seinem Tod stundenlang Bänder besprochen und seinem Kumpel Stewart Stern, einem Drehbuchautor, Interviews über sein Leben gegeben.

Als junger Mann "total verunsichert"

Im Gespräch mit "Variety" sagte Herausgeber Peter Gethers, die Texte seien "wirklich kraftvoll" und am meisten hätten ihn die Passagen über Newmans Herkunft überrascht: "Es wird die Leute echt überwältigen, was für eine brutale Kindheit er hatte und welch nachhaltige Narben sie bei ihm hinterließ." Seine Mutter sei eine "Borderliner-Person" mit verheerenden Gefühlsausbrüchen gewesen, sein Vater "sehr schwierig und streng". Newman sei als junger Mann "total verunsichert" gewesen, mit seiner jüdischen Herkunft ebenso hadernd wie mit seiner Ausstrahlung auf Frauen: "Sein Lebensbogen ist sehr aufschlussreich. Er wurde ein viel besserer Ehemann, Vater und Menschenfreund, der eine Milliarde für wohltätige Zwecke sammelte und sich zuletzt als Superstar ganz wohl fühlte." Die Memoiren sollten nicht "vom Zuckerguss" überzogen sein, sondern "wahrhaftig und ehrlich".

Oscar für "Die Farbe des Geldes"

Newman selbst soll seiner langjährigen Ehefrau Joanne Woodward, der inzwischen 91-jährigen Rechteinhaberin an seinem Nachlass, das Verdienst zukommen lassen, ihm bei der Überwindung seiner familiären Belastungen geholfen zu haben. Woodward soll in keiner Weise an dem angekündigten Titel beteiligt sein.

Laut "Variety" gehört Paul Newman neben Steve McQueen und Sidney Poitier zu den drei männlichen Hollywood-Legenden mit dem fesselndsten Charisma der Filmgeschichte. Newman war vielfach für den Oscar nominiert, etwa 1959 für seine Leistung an der Seite von Elizabeth Taylor im Ehedrama "Die Katze auf dem heißen Blechdach" und zuletzt 2003 für "Road to Perdition". 1987 erhielt er die berühmteste Trophäe der Filmwelt, für seine Hauptrolle in Martin Scorseses "Die Farbe des Geldes". Als Rennfahrer war Platz 2 beim 24-Stunden-Rennen in Le Mans 1979 sein größter Erfolg.