Brutale Bestattung: So "entsorgten" die Römer ihre Sklaven

Für MOLA-Spezialist Michael Marshall ist klar, dass Fesseln bei den Römern in Ausnahmefällen für Gefangene, häufiger jedoch zur stigmatisierenden Bestrafung eingesetzt wurden, zumal die äußerlichen Spuren auch nach dem Entfernen noch lange Zeit deutlich sichtbar blieben: "Die Entdeckung von Eisenschellen in einem Grab legt jedoch nahe, dass sie sowohl eingesetzt wurden, um Lebende, als auch Tote zu beherrschen. Das mag ein Hinweis darauf sein, dass die symbolischen Folgen von Gefangenschaft und Sklaverei sich ins Jenseits erstrecken konnten." Er sprach von einem "sehr außergewöhnlichen" Fall. Bisherige Forschungsergebnisse legen nahe, dass Fußfesseln vor allem Anwendung fanden, wenn es galt, entlaufende Leibeigene oder zur Zwangsarbeit Verurteilte zu strafen. Möglicherweise mussten sie auch von Sklaven bei der Feldarbeit getragen werden, ließen sie doch nur kurze Gehdistanzen zu.

Der Mann musste schwer arbeiten

Die Forschungsergebnisse des MOLA wurden am Montag in der Fachzeitschrift "Britannia - A Journal of Romano-British and Kindred Studies" ohne Gebührenschranke veröffentlicht, wo auch zahlreiche Fotos zu sehen sind. Dort heißt es, zwar gebe es einige wenige Leichenfunde aus der Römerzeit, bei denen ebenfalls Fesseln entdeckt wurden, in diesen Fällen handle es sich jedoch ausnahmslos um Opfer von Naturkatastrophen, etwa Vulkanausbrüchen. Die Betroffenen trugen ihre schmählichen Kennzeichen also zu Lebzeiten, wurden vom Tod "überrascht" und von Asche und Geröll bedeckt. In einer Bestattung gab es demnach aus der Zeit des Römischen Reiches bisher noch keinen Fall, wo eine Leiche gefesselt war.

Bemerkenswert ist auch die Position des Skeletts. Obwohl es rund sechzig Meter von der Fundstelle entfernt einen römischen Friedhof gab, so Chris Chinnock, wurde der Mann abseits beerdigt, auf der anderen Seite einer heute dort angelegten Straße. Die Anordnung der Knochen lege nahe, dass dessen sterbliche Überreste in eine Grube geworfen wurden. Die Leiche ruhte auf der rechten Schulter, der linke Arm stand ab. Verletzungsspuren deuten darauf hin, dass die Person schwere, gleichförmige Arbeiten verrichten musste, womöglich auch mal gestürzt ist oder misshandelt wurde, weil ein Oberschenkelknochen gebrochen war. An den Knöcheln waren ebenfalls Verletzungsspuren nachweisbar, die unter Umständen von den Fesseln stammten.