Bruno Jonas erläutert das Münchner Humorsymposium

Humor trifft auf Wissenschaft. Das heißt: Praktiker mit Humorerfahrung aus allen künstlerischen Bereichen – Kabarettisten, Filmemacher, Karikaturisten – treffen auf Geisteswissenschaftler, Germanisten, Pädagogen, Juristen. In einer Art Vorlesung entwickeln sie ein Lagebild der Gesellschaft.

So in etwa stellt sich Initiator Bruno Jonas das zweitägige Symposium vor, das Ende November in München stattfinden soll. Er ist gewissermaßen der Zentralratsvorsitzende des vom ihm eigens gegründeten Zentralrats des deutschen Humors: "An diesen beiden Tagen soll der Humor in diesem Land über die Grenzen hinaus, vielleicht sogar weltweit betrachtet, beschrieben und wissenschaftlich eingeordnet werden. Weil ich finde, dass das Thema Humor etwas nachlässig behandelt wird."

Über was darf gelacht werden?

Der Gesprächsaufbau ist denkbar simpel: Jeweils ein Praktiker und ein Wissenschaftler sind im Dialog vor Publikum. Mit Bruno Jonas' Worten bekommt das Ganze allerdings eine sportliche Note: "Ich habe das mal Aufschlag und Return genannt. Die Künstler berichten aus ihrer Praxis und Wissenschaftler ordnen ein und können auf einer Metaebene das Phänomen einordnen."

Humor, so Jonas weiter, sei im Grunde eine philosophische Grundhaltung, um mit den Widrigkeiten des Lebens zurecht zu kommen. Die große Frage sei allerdings immer: Über was darf gelacht werden und wie weit darf Satire gehen? Klar sei hingegen: Die Grenzen des Humors sind fließend und müssen ständig neu verhandelt werden. Wobei laut Bruno Jonas erschwerend hinzukommt: "Die Gabe des Humors ist nicht auf alle Menschen gleich verteilt."

Von Gerhard Polt bis Martin Sonneborn

Neben Bruno Jonas werden auch Gerhard Polt, der Satiriker Martin Sonneborn, die Karikaturisten Greser und Lenz sowie der Regisseur Leander Haussmann mit ausgewiesenen Wissenschaftlern über Humor dozieren. Wie humorvoll diese Vorlesungen sein werden, ist allerdings noch nicht abzuschätzen, gibt der Initiator unumwunden zu: "Wir können auch scheitern. Humorvoll über Humor sprechen ist eine schwierige Herausforderung."

