Bruno Jonas äußert sich zur Zukunft der Lach- und Schieß

"Wenn es uns gelingt, der Lach- und Schießgesellschaft wieder ein starkes Profil zu verschaffen, wenn der Name wieder mit Kabarett vom Feinsten verbunden wird, wird der Laden wieder laufen", so Bruno Jonas im Interview mit der Süddeutschen Zeitung am Sonntag.

Streit unter den Gesellschaftern der Lach- und Schieß

Der Kabarettist und Mittgesellschafter bleibt also optimistisch, auch wenn die Münchner Kabarettinstitution kurz vor der Insolvenz steht. Seit Montag ruht der Spielbetrieb. Und die Gesellschafter der Bühne sind zerstritten. Insbesondere der Bruno Jonas und Stefan Hanitzsch, Sohn des Karikaturisten Dieter Hanitzsch. "Die aktuelle Situation der Lach- und Schießgesellschaft ist alles andere als einfach. Es gibt aber immer einen Weg, wenn sich alle Beteiligten besinnen und das auch wollen", hatte Hanitzsch am Dienstag dem BR mittgeteilt. Bruno Jonas hatte die Interviewanfragen des BR zunächst abgelehnt.

Kern des Streits ist die künstlerische Ausrichtung der Kabarettbühne. Und die Frage, wie man das Haus angesichts seiner geringen Kapazität überhaupt rentabel halten kann. Im Herbst 2021 hatte sich deshalb schon Till Hofmann als Geschäftsführer zurückgezogen, der das Haus 20 Jahre geleitet und als gleichzeitiger Geschäftsführer des Lustspielhauses auch für Synergien zwischen den Häusern gesorgt hatte, etwa was die Pressearbeit angeht. Im Interview mit der Süddeutschen macht Jonas jedoch genau diesen "Interessenskonflikt" für die Trennung von Hoffmann verantwortlich. Eine Rückkehr von Hofmann scheint also ausgeschlossen, auch wenn die beiden eine Mediation hinter sich hätten, wie Jonas erzählt.

Springt Helmut Markwort als Sponsor ein?

Derweil täte ein Geschäftsführer dringend Not, weil der gewünschte Kandidat "kurzfristig abgesagt" habe, so Jonas, der in der bayerischen Kabarettszene keinen ungeteilt guten Ruf genießt. Gegenüber dem BR meinte Kabarettist Severin Groebner letzte Woche salomonisch, er sei mit Jonas "noch nie gemeinsam auf Urlaub gefahren". Die Witwe von Dieter Hildebrandt begründete ihren Ausstieg aus der Lach- und Schieß offen damit, sie habe den "schwierigen Menschen" Jonas "nicht mehr ertragen". Auf die Frage der Süddeutschen, ob er selbst an der verfahrenen Situation am Haus womöglich Mitschuld habe, erwidert der Kabarettist schnoddrig: "Ja, mei, vielleicht bin ich ein schwieriger Mensch, kann schon sein. Es gibt Menschen, die mich mögen, es gibt Menschen, die mich nicht mögen."

Er habe jedoch auch viel Unterstützung erfahren, erzählt Jonas. "In den letzten Tagen haben sich zu meiner großen Freude Menschen bei mir gemeldet, die mit Rat und Tat helfen wollen. Damit hatte ich nicht gerechnet." Unter den möglichen Wohltätern, die der Lach- und Schieß auch finanziell wieder auf die Sprünge helfen könnten, zählt – nach Auskunft des Kabarettisten – sogar der Medienunternehmer und FDP-Politiker Helmut Markwort. All das, mache ihn zuversichtlich, dass es irgendwie weitergehe mit der Lach- und Schieß: "Dieses gute Ensemble und die einmalige Marke – das wird funktionieren."